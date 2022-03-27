47歲林志玲產後首露面　網民激讚仍然像少女

台灣「第一名模」林志玲2019年與日本放浪兄弟成員AKIRA結婚後定居日本，二人在除夕夜宣布成為父母後，便專心家庭生活鮮有露面，今日（27日）林志玲終於更新近照，引得大批網民熱議。

47歲第一名模林志玲除夕當天宣布得子，升格當媽。（instagram@chiling.lin）

林志玲今日於社交平台發出一張自拍照，這是自從她當媽媽後首度露面，相片中她穿著白色居家服，將一頭長髮綁成包包頭，添加一分少女味道。她寫：「午安旺旺，每天的能量來源」，同時亦捧著小杯子享用她代言的雞精，再加上她凍齡的美貌及吹彈可破的肌膚，吸引了不少網民的注意。紛紛湧到社交平台留言予林志玲說：「你根本就是少女」、「志玲也太美了吧」、「怎麼會越活越年輕，越來越漂亮」、「好期待看到寶寶的照片喔」，引起熱議。

林志玲雖然已經47歲 但皮膚保養得好好 似足少女 (林志玲Facebook)

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