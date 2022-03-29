金宵大廈2 | 最新絕密劇照流出　陳山聰變精神病人係最大關鍵

由葉鎮輝監製、羅佩清擔任編審的電視劇《金宵大廈2》（下稱《金宵2》）將於下周一（4日）接棒《飛虎 3 壯志英雄》9點半時段播出。《金宵大廈 2》主要演員除了陳山聰、李施嬅、張彥博及黑貓靚寶外，還有第一集出現過的單元重要人物林子善、趙希洛及黃子雄，以及新加入「金宵行列」的伍詠薇、韋家雄、鄭子誠、于洋、曾展望及蘇皓兒等。



《金宵大廈2》將於下周一（4日）播出。（《劇照》）

監製爆兩季有關聯：今季會延續一個遺憾去做一啲嘢

陳山聰和李施嬅在第一季中有非一般的宿世姻緣，今世投胎重臨金宵大廈再續前緣。兩人將以全新角色出場，活在新一個平行時空下，因一杯咖啡展開了一段離奇又曲折的緣份。

監製葉鎮輝接受《香港01》訪問透露，兩季互有關聯，又表示第二季會延續上一季的遺憾，從而發展出另一個相關故事：「張彥博（第一季中飾演林若思）第一季好鍾意Coco姐（李施嬅飾），第一季死咗，係遺憾。今季會延續一個遺憾去做一啲嘢，嗰個遺憾係乜嘢呢？佢要搵啲乜嘢呢？就係今季要講嘅嘢。」

葉監製續補充道：「因為有阿博同靚寶，所以先可以幫李施嬅和山聰做一啲嘢，又可以令阿博完成某啲心願。去到最尾嗰集，大家就知道關聯喺邊度啦！」

陳山聰於新一季中飾演精神病人。（《金宵大廈2》劇照）

陳山聰演精神病人講故仔為最大懸念

陳山聰今季扮演精神病人，作主軸道出所有故事，而他本身為何會入精神病院，也是一個最大懸念，葉監製說：「陳山聰係一個精神病人，遇上一個咁嘅醫生，佢講咗好多瘋言瘋語，一啲佢經歷嘅故事，喺嗰個年代，只可以當佢係一個黐線嘅人。但佢講嘅嘢係咪真嘅呢？咁我哋會用呢個形式去講出所有故事。除此之外，仲有佢哋關係可以追落去，究竟李施嬅同陳山聰有冇關係呢？係咪凈係普通關係咁簡單呢？究竟陳山聰經歷咗啲乜嘢入精神病院呢？睇咗第一集就好清晰知道佢哋關係了。」

李施嬅同陳山聰關係是......（《金宵大廈2》劇照）

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李施嬅同「靚寶」美照：

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