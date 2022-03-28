盧凱彤36歲生忌好友紛紛出POST懷念　林二汶：我和你誰懂？

盧凱彤（Ellen）是組合At17成員，她是組合中的主、和音及吉他手，2010年At17宣佈拆夥，Ellen重新出發籌備個人唱片亦積極為其他歌手籌備演唱會，但2018年8月5日，患有躁鬱症的Ellen於跑馬地寓所墮樓身亡，享年32歲。

盧凱彤在跑馬地嘉逸軒高處墮下5樓平台，當場證實不治。（盧凱彤Facebook）

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昨日（27日）是Ellen的36歲生忌，Ellen生前的好友都在社交平台紛紛懷念好友，好友兼戰友林二汶上載了Ellen的黑白照說︰「你生日，所以我快樂。我和你，誰懂？」。黃耀明（明哥）亦在限時動態上載了往日與Ellen及何韻詩同台表演的片段，並留下：「新天地」及三個愛心以表達對Ellen思念之情。好友岑寧兒亦上載了與Ellen的合照道：「我太少自拍了，合照也捨不得Po。其實這張我很喜歡，今天只聽你的歌，很想你。好好的擁抱它，永遠於倉卒間。突然消失，突然很近。」眾人均把思念Ellen之情一一舒發。

好友岑寧兒POST與盧凱彤合照 (Yoyo Sham 岑寧兒 facebook)

盧凱彤生前好友林二汶在ig懷念故友 (ig@lam2)

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