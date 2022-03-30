講你都唔信｜商天娥後生性感相大公開　被主持喻為初代𡃁模寫真

今集講你都唔信繼續有阮兆祥、何遠東及鄧兆尊組成的「長情男子隊」對戰由商天娥、車婉婉及曹永廉組成的「娥要講故事隊」。
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昨日（29日）「娥要講故事隊」中商天娥講述以前剛入行做訪問時遇上的事情，記者要求娥姐穿著性感一點拍攝照片，事情傳開後，便開始有人繼續找娥姐拍攝性感照片。娥姐首先晒出一張真空上陣的性感照，後來再晒出一張赤裸上身壓在鏡面拍的火辣辣照片，看得眾人目定口呆，娥姐更問大家：「你哋究竟想睇咩？」更帶同剪報的真身前來一同分享，被眾主持把剪報喻為「家傳之寶」、「初代𡃁模寫真」、「成本寫真集咁」。令眾人不得不猜娥姐的是真話，娥姐更話「我全部冇講大話㗎嘛」，惹得全場抱頭大笑。
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同場加映：回顧近年東張西望離巢女神 收入倍升算小事有人買過億豪宅
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