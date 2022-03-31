陳喬恩戀愛兩年多終修成正果　孖大馬富二代男友登記結婚

恭喜恭喜！台灣「偶像劇女王」陳喬恩同馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan）終於修成正果，在今（31日）登記結婚。據台灣媒體報導指，今早他們在台北的大安區戶政事務所進行登記，而正式成為曾太太的她隨即成為微博熱門話題，獲得不少網友祝福。

二人因為節目而相戀。（微博圖片）

2019年陳喬恩因為參加拍攝內地綜藝節目《女兒們的戀愛2》，與男嘉賓Alan湊成一對而慢慢擦出愛火，及後更公開宣布正式交往。戀愛兩年多以來，二人愛得甜蜜，不時在社交網站曬甜蜜照放閃，而Alan更是愛相隨來台居住，二人在台灣同居試婚，陳喬恩將Alan拉入自己的朋友圈，在台生活相當幸福開心。

而正因為感情穩定他們不斷被傳出要結婚的消息，去年4月《女兒們的戀愛》導演就爆出陳喬恩馬上要結婚，不過隨後遭到陳喬恩經理人否認。而據台灣媒體報導指，Alan在上月在台出席民生社區壁畫揭幕儀式活動時，當被媒體詢問結婚一事時，他口風相當緊只表示秘密，想不到隔約一個月後他們就已經正式成為夫妻，看來Alan是早有打算結婚的。

戀愛兩年多二人愛得甜蜜。（微博圖片）

另外，據台灣媒體報導指，陳喬恩同Alan是非常低調前往登記結婚的，連經理人都不知道他們結婚的行動。他們今早就到位於台北的大安區戶政事務所登記結婚，而消息隨後亦獲陳喬恩的經理人證實，同時亦向外表明她是沒有懷孕的。

二人今早在台北大安區戶政事務所登記結婚。（微博圖片）