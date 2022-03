黃偉文與MIRROR睇齊入圍百大型男　隨即宣布退選：Can I say no？

美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大型男」(The 100 Most Handsome Faces)選舉,繼早前MIRROR及ERROR全員正式入圍之後,現年52歲的黃偉文(Wyman)今日(27日)亦獲加入提名名單,有望代表香港衝出國際力爭最靚仔殊榮,不過他剛剛入圍就已經正式宣布退選:「畀我退選啦唔該!」



黃偉文有望代表香港衝出國際力爭最靚仔殊榮。(Instagram:@concertyy)

Wyman得知自己入圍「全球百大型男」之後火速在Instagram發表「退選宣言」:「首先,成件事我並無「參賽」完全被動,被題名咗都唔知咩事。陪大家開個玩笑,被大家惡作劇一下,喺疫情中提供一點歡樂,我係ok嘅,但我係無份用任何方式「搞」自己入去呢個名單嘅,非我性格亦非我所求,唯獨呢件事一定要講清楚。講完,請大家各適其適,繼續enjoy 呢個玩笑(自己知自事我諗唔會唔係玩笑而真係有咁多人覺得我有機會成為全球百大美男啩哈哈哈)。不如大家笑過就算,尊重吓我意願,俾(畀)我退選啦唔該!」他苦笑表示自己並不渴望得到這個名銜,希望能讓真正實至名歸的人參選:「#真係唔駛恭喜我啦喂 #我貪呢啲嚟做乜唧 #我好想知究竟呢個選舉係咪有一個人提名就得㗎啦 #其實到最後入選呢個名單嘅人數會唔會有幾百萬個㗎 #真正最想問係有冇得唔接受提名要求有關方面將我除名㗎 #等其他實至名歸嘅人去選啦」他甚至亦在TC Candler的IG提名帖文中留言:「Can I say no to this nomination please?」

黃偉文獲正式提名「全球百大型男」,但他卻留言表示「Can I say no?」(Instagram:@tccandler)

今年的「全球百大型男」選舉提名方法包括在官方YouTube和Instagram留言和Patreon課金,而提名對象亦沒有收到規限,明星偶像、朋友或親人都可以。過去「全球百大型男」只接受YouTube和Instagram留言提名,但入圍名單將會先經過主辦方篩選,但今年新增的Patreon課金方案則直接保送,只要每個月最少付3美金就便可保證能讓偶像直接入圍,證明只要愈受到粉絲的喜愛,入圍的機會就能夠大大提高。雖然Wyman以及MIRROR和ERROR成員們的入圍資格受到外界質疑,但有不少世界知名明星偶像同樣透過Patreon課金而成功入圍,包括BTS成員V、韓國男演員李鍾碩、中國男演員王一博,以及入圍TC Candler另一選舉「全球百大美女」的TWICE成員子瑜、BLACKPINK成員Jennie及中國冬奧金牌得主谷愛凌(Eileen Gu)等等。而去年的「全球百大型男」前五名分別為緬甸模特兒Paing Takhon、「雷神」Chris Hemsworth、韓國男團BTS成員V、「甜茶」Timothée Chalamet(添麥菲查洛美)以及BTS成員柾國,香港今年能否有代表衝出國際力爭一席位備受期待。

點撃睇有咩港人入圍:

+ 16

點擊觀看去年「全球百大型男」的前五名: