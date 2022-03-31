網友一日撞見男偶像5次　零距離接觸仲成功拿到簽名

內地男星李現因為劇集《親愛的，熱愛的》走紅，隨即成為許多網友心目中的男神代表。近日他就已抵達雲南大理準備拍攝新戲，未料有當地居住的民眾竟然一日之內遇見他五次，並將得到的簽名照上貼微博，讓不少網友非常羨慕，掀起一陣討論。

李現因為《親愛的，熱愛的》走紅.。（李現微博圖片）

據網友在微博貼文指出，她的妹妹騎著電動車外出的時候，巧遇到正在獨自散步的李現，一開始只覺得這個男生有點眼熟而已，隨後上前發現原來是大明星李現，當下妹妹請求詢問對方可不可以合照，雖然最終合照失敗，但就獲得李現的親筆簽名，讓她感到相當開心，而李現亦非常親民向她表示：「趕緊去忙自己的，電動車別被偷了。」

網友一日之內巧遇李現五次。（微博圖片）

然而沒想到的就是李現在跑步的時候，妹妹又再一次巧遇到他，連妹妹的好姐妹亦上前成功拿到對方的簽名，一日之內遇上他五次。事後妹妹親上微博留言分享經過：「我今天看見李現五次，零距離。人生高光時刻，要了倆簽名，他好自律，最後一次是去跑步，他本人好帥比電視上好看，太激動了我。」而網友亦透露，因為居住的小鎮面積小，長輩亦不太認識明星，而年輕人大多都去了外地工作，所以妹妹才這麼巧遇上李現多次。

李現簽名。（微博圖片）

妹妹一日之內遇上李現五次，讓不少網友感到羨慕，紛紛留言表示：「粉三年一次沒見過」﹑「這樣的福氣我想要」﹑「我們天天做夢偶遇」等，直言妹妹好幸運。另外，據網友爆料指，李現應該在當地準備拍攝新戲《去有風的地方》，而女主角則是「神仙姐姐」劉亦菲，同時亦是她首部拍攝的長篇偶像劇。

李現﹑劉亦菲合作新戲《去有風的地方》。（李現微博圖片﹑劉亦菲微博圖片）