李現自爆玩手機習慣網友讚夠誠實　直認愛看美女小姐姐

去年憑劇集《親愛的，熱愛的》走紅的29歲內地男星李現，成為不少人心中的「國民男友」代表。躍升一線成為流量演員的他自自然然一舉一動都廣受大家關注。就在近日適逢為新電影跑宣傳，他就在訪問中竟然自爆私下生活趣事，大方表明自己玩手機時都會看美女小姐姐，誠實的表現獲得不少網友激讚。

去年一部《親愛的，熱愛的》令李現﹑楊紫走紅。（李現微博圖片）

個性直率的他向來好做自己，完全不會因為公司的要求而去改變自己，認為用最真誠的方式來面對大家是最好的。在訪問中他直言在玩手機的時候，不會去看一些知識型的軟件，就好似英語軟件等，反而是會去看一些美女小姐姐之類，覺得自己像直男一樣，這個就是真實他。還強調做人愈真誠愈好，不太容易人設崩塌。

而不少網友對於一位流量男星如此誠實的回答都激讚，認為他夠真實做自己，總比起一些虛偽的人好。不會在為了自己的形象而塑造人設，令他的好感度再急增。

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李現自爆玩手機時喜歡看小姐姐。（李現微博圖片）