愛回家｜細龍生被Luna派帽 出軌劇情大抽MC張天賦水
撰文：胡凱欣
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《愛 回家》今日（31日）劇情講述細龍生的女朋友Luna被拍到手拖手與雷公的侄兒NG於超市逛街，劇情中NG是一名花花公子。而疑似「出軌」事情被公開後，立即有大量記者追訪細龍生，細龍生得悉此事後，立即致電Luna求証，竟換來Luna一句「分手」。
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今集《愛 回家》大抽水，暗示劇中NG就是MC張天賦，Luna便是Ash鍾卓穎。去年12月MC張天賦被偷拍到與「人妻」Ash鍾卓穎在超市逛街繼而傳出「出軌」，MC張天賦疑似「派帽」，鍾卓穎最後亦與台灣藉老公離婚，台灣老公亦獨自回台，事件才告一段落，數天後MC張天賦再被拍到與另一名女子Santis逛超市。
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