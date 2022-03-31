愛回家｜細龍生被Luna派帽　出軌劇情大抽MC張天賦水

《愛 回家》今日（31日）劇情講述細龍生的女朋友Luna被拍到手拖手與雷公的侄兒NG於超市逛街，劇情中NG是一名花花公子。而疑似「出軌」事情被公開後，立即有大量記者追訪細龍生，細龍生得悉此事後，立即致電Luna求証，竟換來Luna一句「分手」。

劇情講到細龍生女朋友同NG手拖手行超市 (節目截圖)

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今集《愛 回家》大抽水，暗示劇中NG就是MC張天賦，Luna便是Ash鍾卓穎。去年12月MC張天賦被偷拍到與「人妻」Ash鍾卓穎在超市逛街繼而傳出「出軌」，MC張天賦疑似「派帽」，鍾卓穎最後亦與台灣藉老公離婚，台灣老公亦獨自回台，事件才告一段落，數天後MC張天賦再被拍到與另一名女子Santis逛超市。

ASH曾任MC張天賦MV《時候不早》女主角

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