逝者代言人｜法醫拆解徐步高槍擊案過程　警員梁成恩被行刑式處決

提起「徐步高」這個名字，相信大家都會記得這宗發生於2006年的「魔警槍擊案」。警員徐步高在位於尖沙咀的行人隧道中持槍伏擊兩名警員，發生激烈槍戰後，其中一名警員殉職，一名重傷，而徐步高亦被當場擊斃。兇案動機至今仍是一個謎，而當年亦是靠法醫來拆解槍戰的過程。

由陸永、黃子桐、陳欣茵主持的《逝者代言人》，邀請了全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生，向觀眾講解法醫如何透過解剖或血濺分析來重組槍戰過程及鑒定兇手身份，更發現槍擊案竟然與2001年發生的兇殺及搶劫案有關聯。

徐步高槍擊案牽涉到殺警，令事件帶有撲朔迷離的色彩，更被拍成電影作品。梁醫生透露所有檢查程序跟一般兇殺案一樣，但由於有子彈進入人體所以要先照X光，研究子彈經過什麼器官或部位。而槍傷是很高能量的創傷，如觸及主要器官或血管，在短時間內就會死亡。若不幸中槍，彈頭留在體內，會很容易因發炎而引致死亡。

槍傷是很高能量的創傷，如觸及主要器官或血管，在短時間內就會死亡。（節目畫面）

左耳中槍會導致死亡？

提到在槍戰中殉職的曾國恒被徐步高擊中左耳，原來看似沒有危險的部位，為何會導致死亡？梁醫生指曾警員的情況非常不幸，而當時有很多謎團，有很人都對於曾警員中槍後可以連開五槍擊中徐步高，再將配槍放回搶袋後才離世。不過解剖後發現徐步高擊中曾警員的脊椎，子彈反彈後割穿頸部靜脈，失血過多被自己的血導致窒息而死。更指如果有懂得急救的人，用筆或者其他工具刺在喉嚨進行氣管切開術，就有機會生存下來。

案件中另一受傷警員冼家強就被擊中鼻子，雖然位置在頭部但沒有生命危險，原因是子彈向下射出，沒有射中頭骨或腦部，所以幸無大礙。至於徐步高所中的五槍就有兩槍擊中要害，子彈直穿心臟最致命。

於徐步高所中的五槍就有兩槍擊中要害，子彈直穿心臟最致命。（節目畫面）

石圍角搶警槍案 警員梁成恩被徐步高行刑式處決

06年的槍擊案揭發徐步高與2001年發生的兇殺案及搶劫案有關聯。梁醫生指出當年3月在荃灣石圍角邨發生的搶警槍殺警案中，現場拾獲一個染有血跡的口罩。提到口罩上應該有徐步高的DNA，但為何當時未能將他拘捕？梁醫生指出由於未曾定過罪的人罪犯，在香港司法系統不會有DNA存檔，所以未能作出比對。

經過調查後發現，徐步高當時亦行刑的方式槍斃。梁醫生解釋子彈由後腦進入，這是典型的行刑方式，而子彈進入頭部就會直接射中負責心跳及呼吸的延髓（Medulla oblongata）。加上當時現場做了法證搜集及血濺分析，計算到梁成恩當時是跪在地上被開腔擊斃。

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