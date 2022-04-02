央視早年評選四大「古裝美男」引熱議　網友：為什麽沒有古天樂？

近年來，內地官方媒體不時都會公布娛樂圈相關規條，去年經過鄭爽、《青春有你3》為投票倒奶、吳亦凡等事件後，整治條例更是蜂擁而至，不止取消了選秀節目，更公開禁止「娘炮」形象，加之古偶劇男主角顏值大不如前，種種變化引起大眾熱議，而有網友發現，原來早年央視曾經評選過四位「古裝美男」，並冠以稱號。



狄龍被封「無暇之美」。（微博圖片）

第一位，狄龍，無暇之美。狄龍在上世紀70年代及80年代初拍攝了大量武俠片，好似《十三太保》、《楚留香》、《蝙蝠傳奇》等，古裝扮相眉目疏朗、英俊瀟灑，予人孔武有力的感覺，笑起來又有幾分俊美。

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第二位，黃日華，氣魄之美。相對狄龍來說，80、90後的觀眾對黃日華更為熟悉，他主演的《射雕英雄傳》、《天龍八部》幾乎人人都看過。不過，對比起其他三位，黃日華的風格與「美」不太沾邊，而是更加陽剛，他樣貌忠厚老實，一身正氣，比較少做風流倜儻的角色，所參演古裝多是憨厚、粗獷類型。

黃日華被封「氣魄之美」。（微博圖片）

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第三位，鄭少秋，孤傲之美。秋官一直是大眾公認的「古裝美男」以及「最帥楚留香」，身材高䠷瘦削，氣宇軒昂，風度翩翩，古裝造型總是溫文儒雅、文質彬彬，柔中又帶有一絲俠氣，如同高嶺之花，舉手投足間自帶一派風流。他所出演的《倚天屠龍記》、《楚留香》、《新蜀山劍俠》等，都風靡兩岸三地，塑造了無數經典角色。

鄭少秋獲封「孤傲之美」。（微博圖片）

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第四位，焦恩俊，華貴之美。焦恩俊最經典的角色，一定非《小李飛刀》中的「李尋歡」莫屬，無論造型、氣質抑或眼神，都令人印象深刻，一頭捲髮配上白衣貴氣十足，俊男形象深入民心。

焦恩俊獲封「華貴之美」。（微博圖片）

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對於這個評選，網友都紛紛表示認同：「當之無愧了！但凡認真看過他們劇和電影的應該都能get到他們的美」、「各有各的風采」、「這審美就算拿到今天都是一流的」，還有不少網友質疑「為什麽沒有古天樂」等。除此之外，因四人都來自港台地區，所以也有人感嘆「內地沒有拿得出手的古裝美男嗎？」有些唏噓。