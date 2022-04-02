金宵大廈2︱爆萬呎廠景拍夜戲心慌慌　連詩雅將與胡鴻鈞玩虐戀？

無綫（TVB）劇集《金宵大廈2》將於周一（4日）正式播出，今（2日）劇組就在電視城舉行宣傳，一眾主要演員均有出席，其中參演單元九《嫁衣》的連詩雅（Shiga）大曬一雙長美腿，相當吸睛，令現場閃光燈閃個不停。

《金宵大廈2》舉行宣傳。（葉志明攝）

而過去有不少演員因拍攝鬼怪題材的劇集而遇上怪事，Shiga在接受訪問時就透露自己一向好細擔，連鬼片都不敢看，但幸好拍攝期間一切平安：「拍嘅時候好彩冇任何奇怪事發生，但係我自己個單元我覺得嗰故仔都有啲心寒嘅。同埋令到我聽起上嚟嘅時候都有啲起雞皮。我想講我哋拍攝嗰嗰地方，我哋拍嗰廠差唔多係一萬呎空地，喺室內搭咗一個景，好多時我哋係夜晚拍嘅，當夜晚要自己一個人要去洗手間嘅時候就真係有少少驚，但係好好彩有同事一齊去，咁我就真係冇遇過咩事，但係嗰嗰氣氛係會令到你覺得有啲嘢。」

Shiga表示拍攝時一切順利。（葉志明攝）

在單元九《嫁衣》中， Shiga與胡鴻鈞（Hubert）合作，他們在劇中有感情線。而單看劇集的海報，身穿紅色旗袍站立在人型公仔旁的Shiga相當怪異，而飾演裁縫的Hubert眼神凌厲，似乎有不可告人的秘密，兩者的表情形成強烈對比，所以被問道在劇中二人在感情上會有甚麼尺度，Shiga就表示：「我覺得係精神上嘅感情多啲，冇身體嗰種好大嘅尺度，但係情感上嗰樣嘢比較反而大啲。」難道是一段虐戀？

《嫁衣》海報相當恐怖。（TVB官方圖片）

另外，TVB同內地方面合作歌唱節目《聲生不息》，而師妹炎明熹（Gigi）近日亦已赴湖南長沙備戰，被問道有沒有向公司推薦自己去參加這類型節目，Shiga就表示：「當然希望有咁嘅機會，但係都要同公司一齊去計劃，同埋都係等公司安排。」而她亦透露將在4月中會舉行一個線上音樂會，屆時有多位歌手、藝人一起合作，我們就拭目以待。

Shiga表示在四月中有一個線上音樂會舉行。（葉志明攝）