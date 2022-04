組合2R的黃婉君(Rosanne)婚後同牙醫老公Derek定居香港,近年因為疫情問題她與家人少了見面。不過最近Rosanne已返回新加坡一趟,並二話不說相約家人見面聚會。眼見她在instagram上貼同媽媽與兩位妹妹黃婉佩(Race)﹑Rhonda的合照,四母女久違聚會相當開心,是次合體其實是她們相隔了近兩年後再次見面。

Rosanne最近返回新加坡。(rosannewong@IG)

眼見身穿吊帶長裙的Rosanne狀態大勇,站在妹妹Race旁邊,二人頭貼頭相擁,而Race一身打扮曬出小蠻腰同長腿,相當吸睛。聚會當日她們就去了高級餐廳用餐大嘆美食,Rosanne留言表示:「I always love the time that we have together.」而Race亦有在instagram上貼合照,留言好開心姐姐終於回來新加坡了,不少網友眼見她們姐妹重聚都替她們感到開心。

四母女久遠合照。(rosannewong@IG)