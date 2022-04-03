阿嬌自認心急搞到離婚收場　現享受單身：為什麼要找個人來煩自己

由鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）及容祖兒（Joey）主持的內地綜藝節目，《因為是朋友呀》早前已經圓滿結束。三人在節目中展現出閨密相處時最真實的狀態，不少觀眾都希望她們再拍第二季。而阿嬌日前作客內地節目《辣媽學院》時亦表示非常期待，她更直言今次拍攝令她改變了很多：「其實這個節目我錄的時候一開始蠻壓抑的，因為我在想我要不要在鏡頭面前表露自己真實的樣子，但還是說出來了，就是感覺就是釋放了，反正錄完整個節目之後，我整個人開朗了很多。」



鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）及容祖兒（Joey）在內地綜藝節目《因為是朋友呀》中展現出閨密相處時最真實的狀態，不少觀眾都希望她們再拍第二季。（微博@因為是朋友呀）

阿嬌公開自己的擇偶標準。（影片截圖）

阿嬌在節目中大談感情觀，她更公開自己的擇偶標準：「有擔當的、不小器的，雞毛蒜皮的那些我接受不了。」對於另一半的家庭背景，她亦有自己的堅持：「我有一點是（對方）必須要有一個完整的家庭，因為我是單親家庭出身的，所以我很了解沒有爸爸的感覺，我肯定要他是父母很完整的家庭成長的，我希望我的孩子可以有更多的愛。」講到雙方之間相處，阿嬌就表示自己不會Check另一半的電話或任何物品，但就無法接受對方失聯：「找他的時候必須找到人，就算你忙，你回我一個也可以，反正我知道你在哪裏，你在工作我就不煩你，不用馬上的，就是有回應就好了。」

阿嬌希望可以給下一代更多的愛。（影片截圖）

阿嬌直言男人不可靠。（影片截圖）

雖然身為公眾人物，但阿嬌就認為拍拖時應大方公開戀情：「我覺得他身邊的朋友該知道我的存在，因為我都不介意，你介意什麼？」經歷過離婚的阿嬌，現時對婚姻亦有自己的看法：「你要敢愛，也要敢離開，最可靠的是你自己，男人不可靠的。」她亦笑言不會抗拒結識男性朋友，更自爆身邊不乏小鮮肉：「我遇到的都是小男生，不知道為什麼，但是不是愛的層面上了，已經是實際上真的不太匹配，所以我不着急。（你着急過嗎？）着急過啊，但離了啊。就過了那段時間，沒事了。」

自爆身邊不乏小鮮肉！（影片截圖）

阿嬌坦言曾經心急，但可惜離婚收場。（影片截圖）

阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國離婚後，感情暫時未有着落，但她就十分享受單身生活：「也挺煩的，你要擔心他的情緒，你為什麼要找個人來煩自己？來氣自己？多了個絆腳石。我覺得好舒服啊一個人，一個人也可以很精彩啊。」其實阿嬌現時有幾位好姊妹陪伴，工作亦十分順利，單身生活都好精彩！

金句多多！（影片截圖）

有好姊妹陪伴！（微博@鍾欣潼）