阿嬌鍾欣潼自認對愛情要求低　談人生低潮：那個時候多少人離開我

阿嬌（鍾欣潼）在2018年5月與有台灣「醫界王陽明」之稱的賴弘國結婚，可惜這段婚姻只維持了短短14個月就結束。日前阿嬌在內地綜藝節目《因為是朋友呀》中大談愛情觀，直言自己要求很低：「其實我對愛情沒有什麼要求，我那條底線几乎是可以越來越低的，但是萬一你真的跨過了那條線，你真的死定了，就沒有了，因為已經最低了。」



阿嬌（鍾欣潼）在2018年5月與有台灣「醫界王陽明」之稱的賴弘國結婚，可惜這段婚姻只維持了短短14個月就結束。（視覺中國）

阿嬌直言自己對愛情沒有什麼要求。（影片截圖）

不過阿嬌表示自己從不明言底線在哪裏，她認為另一半應該自己察覺，並舉例分享了一段被前度「掟毛巾」的經歷：「我說『你可以把那個毛巾遞給我嗎？』他就扔過來你的眼睛，我說『你弄到我了』，就以前會過來呵護，『你沒事吧』，現在就沒了。（你會跟他說我不喜歡你這個態度嗎？）我會，但可能換來一句就是『我現在是不是很討你厭？』」長久下來阿嬌對另一半也心灰意冷：「我就不喜歡吵架，因為我嘴笨，所以呢，吵兩句我就停了，我不是冷暴力，但是我是懶得跟你解釋。」不少網民猜測她所講的就是前夫賴弘國，亦間接透露兩人離婚的原因。

阿嬌分享自己的經歷。（影片截圖）

2008年爆出的不雅照事件令阿嬌的形象徹底破滅，事業更跌落谷底。（影片截圖）

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阿嬌與蔡卓妍（阿Sa）組成Twins風魔萬千少男少女，可惜2008年爆出的不雅照事件令她的形象徹底破滅，事業更跌落谷底。談及人生低潮，阿嬌表示非常感激好姊妹的陪伴：「你知道那個時候有多少人離開我，那個時候阿Sa就是在外面捍衛我們Twins這個，還要頂着很多壓力的情況去保護我，我覺得很感動。非常謝謝她們不離不棄，她們一個小小的動作對我已經是很大的幫助，你在很無助的時候，她就在身邊陪着你，時間真的不會騙人。」

阿Sa對阿嬌不離不棄。（影片截圖）

而阿Sa亦時刻照顧好姊妹的感受：「我是覺得那時候她有事就好像我自己的事情一樣，比如說有人跟她講一些不好的話，我都會覺得那個人好像在罵我，然後我就會罵回去。我覺得阿嬌是一個非常善良的人，一個那麼好的人，為什麼你們要去攻擊她？我很感覺到她的那個感受，我就不容許你這樣說她。」幸好阿嬌有一班知心好友陪她捱過人生低潮，重新出發！