鍾嘉欣拍片分享在家分娩心得　試盡各姿勢最終用狗仔式成功誕子

鍾嘉欣（Linda）於2015年與脊醫老公Jeremy結婚後育有一子一女組成一家四口，早前她拍片分享生大女Kelly時的25小時十級痛楚經歷，昨日（2日）又拍片分享自己在家分娩誕下細仔Jared的18小時過程和心得。她坦言相比起在醫院誕子，在家誕子是一個更自然、更平穩安全又接近上帝的過程：「我覺得我也是一隻動物，只是我被稱爲人類，這是我經歷過的最美麗的事情之一。」



鍾嘉欣結婚之後即三年抱兩，分別育有大女兒Kelly和小兒子Jared，一家四口幸福美滿。 。(IG：@chungkayanlinda)

鍾嘉欣當時選擇在家分娩誕下細仔。(chungkayanlinda@IG)

Linda坦言自己本來對在家分娩一無所知，直到自己懷上Jared時聽完細女Kelly同學的媽媽親身分享後開始萌生在家分娩的想法，去到助產士的辦公室接受產檢時亦與之前非常不一樣，用料很多原始的設備，例如測量肚子時是用一個木製的東西來敲打肚子來聽聲音，就能夠知道胎兒的頭部位置在哪裏，令她大開眼界。

鍾嘉欣表示在家分娩改變了她對生仔的看法。（YouTube：鍾嘉欣 Linda Chung）

她表示誕下細仔當日，準備上床睡覺時突然感到宮縮，於是馬上打電話給助產士，助產士拿着基本設備來到她家中，並讓她嘗試各種不同的分娩姿勢：「我站起來甚至跳起舞來，因為你站起來搖動臀部，重力能夠有助推動嬰兒，分娩的過程就不會這麼長！我記得我捉住淋浴門，又進入浴缸嘗試放鬆，但我的浴缸又不夠深每次都浮了起來，最後我用了狗姿勢，跪在地上，雙手放在地上四肢著地，這就是最舒服的姿勢，但你知道我發生什麼事了嗎？我睡着了！」

鍾嘉欣很慶幸自己作出了這個選擇。（YouTube：鍾嘉欣 Linda Chung）

Linda笑稱當時只是處理宮縮已經經歷了接近16小時，變得相當疲累而不小心睡著了：「當宮縮再開始時，我的助產士叫醒我叫我開始推，但可能我兒子的頭真的很大，比Kelly的頭還要大三分之一，所以你可以感受到一切，又是這麼的痛苦。」她表示分娩當時亦叫了女兒來觀看一同見證：「最後Jared的頭有點出來了，他們叫我要撫摸他的頭部，他的整個身體出來後又叫我去接住他而不是任何人，我擁抱了他，我很震驚，因為他和Kelly很像雙胞胎！」

鍾嘉欣細仔Jared出世時7磅10安士重。（YouTube：鍾嘉欣 Linda Chung）

鍾嘉欣覺得兒子與大女剛出世時非常似樣。（YouTube：鍾嘉欣 Linda Chung）

她笑言分娩的過程一直很痛苦，直到嬰兒出來之後就會突然精力充沛，即使一直流著血需要縫針：「我一直抱住Jared，助產士叫我正常地坐下，並抬起雙腿把我的胎盤推出來，他們之後又把我放在床上檢查我的傷口，驚人的是我沒有什麼刮痕，我並不需要任何的縫針，我真的很高興！」她表示自己絕不後悔在家中分娩的決定：「我知道很多人說我很瘋癲，但我只想給我的孩子最好的，我覺得我很適合這個，所有事情都在我的家中發生，所以我覺得很舒服自在，無論想食什麼、穿什麼我都很舒適。」

鍾嘉欣絕不後悔在家中分娩的決定。（YouTube：鍾嘉欣 Linda Chung）