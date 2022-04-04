碧咸大仔Brooklyn娶富家女妮歌娜佩絲　身家達XX億超過男方3倍！

堪稱全英國除了皇室之外「第2家庭」的碧咸（David Beckham）與Victoria一家，除了兩人都有極高知名度、都很會賺錢外，一起生養的3子1女也在Victoria有心經營下，各自都成為觀眾熟知的名人，準備接班爸媽繼續靠知名度帶來財富。令Victoria喜出望外的是，大兒子Brooklyn Beckham儘管想當攝影師被笑專業能力不足、靠爸媽牽線，近來想轉型成廚藝短片網紅，也被消遣砸大錢根本無法回本，卻抓住了《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）女主角妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）芳心，而妮歌娜佩絲是不折不扣的億萬千金，英國《每日郵報》指她的身家據估計就有13億英鎊，是貝克漢一家約3億8000萬英鎊資產的3倍多。



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23歲的Brooklyn Beckham跟弟妹們從小就養尊處優，是個衣食富足的大少爺，已經夠讓一堆英國百姓羨慕，結果和未來的妻子妮歌娜佩絲一比，他還算是「高攀」了，想到未來媳婦家裡更是金山銀山好幾座，Victoria做夢也會笑。不過Brooklyn除了身家不及妮歌娜佩絲，年齡也比她小4歲，在家裡可能會被妮歌娜佩絲吃得死死，好在兩人現在還三不五時猛放閃，顯然仍在甜蜜的熱戀期。

據《每日郵報》報導，Brooklyn與妮歌娜佩絲即將在周末於她在佛羅里達州棕櫚灘的家族豪宅中舉行婚禮，砸下3百萬英鎊（約合港幣3000萬）的預算，一般人聽來恐已覺得是「世紀婚禮」的手筆，但對妮歌娜佩絲的家人，這根本談不上「花大錢」。妮歌娜佩絲與Brooklyn據信已經有簽好婚前協議，一般情況下，Brooklyn看來比較像是要保護自己資產的那一方，然而對象是妮歌娜佩絲，那就是妮歌娜佩絲保護自己的財產成分居多。碧咸和Victoria已經帶著小女兒哈七（Harper Seven）等飛抵佛州邁亞美，提前展開婚禮前置作業，包括要讓一大家子在婚禮上看來最搶眼，據傳英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）也有可能會是觀禮貴賓，讓賓客陣容更受外界期待。

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