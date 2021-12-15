碧咸著超醜聖誕冷衫惹網民熱議　放大一睇心口英文字背後藏著愛

這幾年聖誕節要穿醜毛衣（Christmas Jumper）的傳統在社群平台的推波助瀾下有越演越烈的趨勢，尤其經過許多名人的示範，年輕族群也受到影響，紛紛抓緊時機舉辦醜毛衣派對，讓這個很有節慶意味的代表性單品成為最佳「dress code」（著裝守則），是備受歡迎的應景穿搭主題。



近日碧咸（David Beckham）和Victoria這對人氣夫妻檔也在IG分享了自己的醜毛衣造型，而且還暗藏許多巧思，提前為聖誕節掀起有趣的網路話題。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

碧咸選了一件有著星球圖樣的藍色雪花醜毛衣，仔細看上面的還有「SPICEWORLD」字樣，原來這件衣服是他老婆Victoria當年所屬女團Spice Girls周邊商品官網所販售的服裝，售價55英鎊。

這張照片一po出馬上吸引了Spice Girls另外兩位成員Mel C和Emma留言，也喚起很多忠實粉絲的美好回憶。而碧咸本人也發表同一張照片並寫著：「是的！我是Spice Girls和Victoria的粉絲。」另類放閃。而碧咸狀態極佳的身形，再加上內搭襯衫的穿法，讓這身毛衣穿搭看起來依舊非常有型，醜毛衣穿在他身上根本一點都不醜嘛！

【同場加映】梅艷芳情迷碧咸03年飛英國睇波 粉絲爆︰做緊嘢都叫幫手錄低場波（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

睡前「放手機在床頭充電」易罹癌？醫曝數據：25年都沒變

雷伊颱風恐大迴轉逼台 這天起帶來水氣 連中南部都下雨

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】