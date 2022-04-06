與網紅蕾菈交換性感衫著鬥身材　薔薔因為一件事當面批評對方隆胸

火辣女網紅蕾菈因為外型火辣加上談吐相當幽默，在網路上走紅之後也深受粉絲喜愛。最近剛宣布去抽脂隆胸的她罩杯更是猛跳級，讓自己也更加有自信。一直以來她的影片頻道都會有「互換衣服」的單元，這次邀請到跟她風格神似的「黑肉女神」薔薔登場，一開場蕾菈似乎就被薔薔高分貝的連珠炮氣得狂翻白眼，不過事後換上她的服裝之後樂得直呼「太美了！」甚至還差點看光光。



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蕾菈邀請到薔薔到現場時，薔薔不滿說蕾菈一直把自己塑造成很兇猛、像老虎乸的樣子，儘管蕾菈想在旁邊解釋，但薔薔不斷自說自話，最後蕾菈氣得大喊「先讓我說完行不行！」笑翻在場工作人員，薔薔還不滿說蕾菈的胸太大，怕會把自己的衣服給撐壞，果然第一套黑色綁帶裝現身就讓人直噴鼻血，只有用兩片黑布綁住上圍，幾乎是看光光的程度，嚇得薔薔趕快給蕾菈一件外套穿，笑稱這樣看起來比較有氣質。

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另外一套蕾菈又換上一套閃亮亮的的細肩帶緊身長禮服，鑲鑽的設計加上金邊的貴氣感，讓蕾菈整個人相當有質感，薔薔也驕傲表示這件衣服是她自己親手縫製的，不僅可以凸顯豐滿的上圍，更可以上纖細美腿一覽無遺， 兩人到辦公室跟工作人員分享時，果然每個人都目瞪口呆，成員培根更是狂喊「兩個人都太辣了！都很美！」氣得薔薔反罵「怎麼看起來有點敷衍！」

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