薔薔踢爆人妻私下超豪放「跟老公所有朋友都發生過關係」：好噁！

31歲台灣女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，性格直率、敢怒敢言，深受不少人喜愛，近日透露曾經遇過比自己豪放的女生，睡了另一半所有朋友，荒唐行徑令她大開眼界，「好噁！」



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台灣TVBS節目《11點熱吵店》近日談論男人最怕哪種女人，包括過度沒有安全感、說話太真實、很會組女人國，其中薔薔分享身邊真實案例，直呼「這個女生是非常可怕的女孩子」，曾經有一任男友的朋友的老婆拉攏她加入大嫂團，遭到薔薔拒絕，「我幹嘛跟你這些人做朋友？你何德何能？上輩子跟我有什麼緣分？」

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薔薔解釋，本身跟很多人合不來，朋友大概手指頭就數得出來，外加知道男友的朋友的老婆私下荒唐行徑，那個女生不只個性豪放，甚至跟老公所有朋友都發生過關係，令薔薔十分無言，「那些女生都不知道，還跟她繼續當朋友」，直呼「好噁！」

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