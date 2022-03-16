女性疾病｜薔薔林嘉凌事後私處必發炎疑患愛滋　禁慾1年終康復

自《我愛黑澀會》出道的台灣女星薔薔（林嘉凌），身材惹火、個性直率，說話犀利，不做作的大膽作風受到許多觀眾喜愛。



近日她透露，20歲的時候和一個男生交往，可是對方的生殖器很臭，她每次發生完關係就一定會發炎、黴菌感染，由於衛教觀念不足，一度以為自己得到愛滋病，所幸檢驗後是虛驚一場。

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薔薔在節目《醫師好辣》中提到，有聽從醫生的建議，拿100度的熱水燙內褲，可是情況依舊沒有好轉，還是反覆發炎，於是自費做了子宮抹片跟HPV人類乳突病毒檢查。結果子宮抹片檢查顯示異常，人類乳突病毒也驗出來4種病毒，甚至其中1、2種比較嚴重，讓當時才20歲的她非常緊張害怕。

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上網查詢相關資訊時，薔薔誤以為HPV跟HIV是一樣的，一直認為自己感染愛滋病，偷偷跑到黃絲帶中心，拿檢驗紙回家驗，幸好完全沒事，分手後禁慾1年，努力調理身體便慢慢痊癒。經過這件事，她直言，「男生是造成女性婦科的元兇，他們永遠都是帶原者。」

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台灣婦產科醫生鄭丞傑補充解釋，黴菌感染是潮溼和抵抗力下降造成，很多處女也會黴菌感染，改善潮濕環境跟提升抵抗力才有辦法解決，至於子宮頸癌確實99.7％是性行為傳染，台灣政府政策也鼓勵民眾，身上有性傳染病，就應該要驗愛滋病。另外針對薔薔抱怨前男友下體有異味，他強調，「除非爛掉，那個臭跟病毒沒關係，無法這樣判斷。」

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