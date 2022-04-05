積遜莫瑪半裸揸電單車「驚現肚腩仔」　身形走樣反獲讚夠true

今年42歲的美國男星積遜莫瑪（Jason Momoa）以飾演DC的超級英雄「水行俠」（Aquaman）而走紅，他富有異國風情的迷人魅力以及高大壯碩的身材很快他讓擁有一票死忠粉絲。



超率性！打赤膊就上街！

除了在電影裡的形象放蕩不羈之外，積遜莫瑪私底下的生活方式也相當有個性、絲毫沒有被荷李活巨星的形象給綁住。最近他也被媒體意外拍到獨自騎老古董哈利（Harley-Davidson）電單車出遊上街的照片，而且非常率性的打赤膊就出門，甚至連安全帽和口罩也沒有戴，似乎完全不在意大明星的身份在街上被認出來。

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死忠哈利迷，聯名商品才剛出！

其實積遜莫瑪早就已經是眾所皆知的「哈利迷」了，去年他也曾經和品牌聯名一起推出了多款限量服飾單品。最酷的是，就在不久前，積遜莫瑪還曾經和前妻Lisa Bonet的「前前夫」音樂人Lenny Kravitz一起騎哈利旅行。你是否也被這位特立獨行的另類大明星擄獲了呢？

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