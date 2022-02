華納搶先公開4部DC電影新預告　水行俠、閃電俠獲新盔甲戰力提升

雖然全球仍然受到新冠肺炎疫情肆虐,但大部份新片都如期推出,如今年華納兄弟就推出4部DC擴展宇宙(DCEU)電影,其中包括《蝙蝠俠》(The Batman)、《黑亞當》(Black Adam)、《閃電俠》(The Flash)及《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)。早前官方推出全新預告《The World Needs Heroes》,搶先在超級碗前造勢。



由羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》將在下月上映,但香港的映期隨時「凍過水」。(《蝙蝠俠》劇照)

一年一度的超級碗將在加州的SoFi體育場舉行,跟過往傳統一樣,每逢中場休息時,都會播出不同劇集及電影的預告,而今年華納的4部DC電影相信都會在超級碗的廣告時段登場。然而在觀看到全新預告前,官方推出一條長約1分鐘,集合多位超級英雄的預告《The World Needs Heroes》,為電影造勢。

Zoë Kravitz飾演貓女。(《蝙蝠俠》劇照)

預告用下月上映,由羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的《蝙蝠俠》作為開首,然而片段中的大部份畫面都曾經在《蝙蝠俠》的預告中出現。之後就是由狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演,在7月上映的《黑亞當》,除了見到狄維莊遜飾演的黑亞當外,還有皮雅斯布士南(Pierce Brosnan)飾演的Doctor Fate、Aldis Hodge飾演的Hawkman、Quintessa Swindell飾演的Cyclone及Noah Centineo飾演的Atom Smasher,正式在DC擴展宇宙中介紹全新超級英雄團隊美國正義協會(Justice Society of America)。

除此之外,還有在11月上映,由Ezra Miller主演的《閃電俠》及在12月上映,由積遜莫瑪(Jason Momoa)《水行俠2》。前者公開了閃電俠的全新造型,跟漫畫《Flashpoint》後的造型非常相似;至於後者同樣擁有全新戰甲,這套盔甲取材自1986年推出的限量版漫畫,水事俠穿上這件盔甲時,能讓他更好地與大海融入。