華納搶先公開4部DC電影新預告　水行俠、閃電俠獲新盔甲戰力提升

雖然全球仍然受到新冠肺炎疫情肆虐，但大部份新片都如期推出，如今年華納兄弟就推出4部DC擴展宇宙（DCEU）電影，其中包括《蝙蝠俠》（The Batman）、《黑亞當》（Black Adam）、《閃電俠》（The Flash）及《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）。早前官方推出全新預告《The World Needs Heroes》，搶先在超級碗前造勢。



由羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》將在下月上映，但香港的映期隨時「凍過水」。（《蝙蝠俠》劇照）

一年一度的超級碗將在加州的SoFi體育場舉行，跟過往傳統一樣，每逢中場休息時，都會播出不同劇集及電影的預告，而今年華納的4部DC電影相信都會在超級碗的廣告時段登場。然而在觀看到全新預告前，官方推出一條長約1分鐘，集合多位超級英雄的預告《The World Needs Heroes》，為電影造勢。

Zoë Kravitz飾演貓女。（《蝙蝠俠》劇照）

預告用下月上映，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》作為開首，然而片段中的大部份畫面都曾經在《蝙蝠俠》的預告中出現。之後就是由狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演，在7月上映的《黑亞當》，除了見到狄維莊遜飾演的黑亞當外，還有皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演的Doctor Fate、Aldis Hodge飾演的Hawkman、Quintessa Swindell飾演的Cyclone及Noah Centineo飾演的Atom Smasher，正式在DC擴展宇宙中介紹全新超級英雄團隊美國正義協會（Justice Society of America）。

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除此之外，還有在11月上映，由Ezra Miller主演的《閃電俠》及在12月上映，由積遜莫瑪（Jason Momoa）《水行俠2》。前者公開了閃電俠的全新造型，跟漫畫《Flashpoint》後的造型非常相似；至於後者同樣擁有全新戰甲，這套盔甲取材自1986年推出的限量版漫畫，水事俠穿上這件盔甲時，能讓他更好地與大海融入。