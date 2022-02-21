和平使者│超人、神奇女俠替工顏值不輸本尊　原定蝙蝠俠都會現身

由2021年版《自殺特攻》（The Suicide Squad）導演James Gunn執導，莊先拿（John Cena）主演的衍生劇集《和平使者》（Peacemaker）自上月13日在HBO Max上架後，一直獲得不俗的評價。在數日前播出的最後一集，超人、水行俠、神奇女俠及閃電俠齊齊亮相，震撼許多粉絲。然而原來飾演超人及神奇女俠並非亨利卡菲爾（Henry Cavill）及姬嘉鐸（Gal Gadot），但替工的外形及顏值絕對不比本尊差。除此之外，原來當初導演還有意讓蝙蝠俠和鋼骨一同登場。



超人、水行俠、神奇女俠及閃電俠齊齊亮相，震撼許多粉絲。（《和平使者》影片擷圖）

《和平使者》第八集大結局刷新了HBO Max原創劇集單日最高紀錄，隨即更宣布開拍第二季。當時大結局出現了一幕讓全球DC粉絲震撼的一幕，皆因超人、水行俠、神奇女俠及閃電俠齊齊出現。最驚喜是積遜莫瑪（Jason Momoa）及Ezra Miller分別做回原本的角色，即水行俠及閃電俠，至於導演則找來替工扮演超人及神奇女俠。

+ 6

兩位替工近日在社交平台撰文，分享客串超級英雄的感受，不少網民知道真相後，均大讚兩位模特兒替工絕不比本尊遜色，甚至有網民留言，表示做超人替工的Brad Abramenko可以真正取代亨利卡維爾成為新任超人，而其實他也曾亮相CW劇《閃電俠》（The Flash）第七季第四集及《蝙蝠女俠》（Batwoman）第三季第九集。至於擔任神奇女俠的是女模特兒Kimberley von Ilberg，她與Brad Abramenko都是加拿大人。

+ 15

《和平使者》的畫面雖然震撼，但都比不上《薩克薛達之正義聯盟》這一幕集結。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

除此之外，原來差點蝙蝠俠及鋼骨也一同出現，皆因擔任蝙蝠俠的演員Matt Turner亦有撰文，指出他的戲份遭刪走，更標籤導演James Gunn及華納兄弟：「在播出史詩式的結局後，我終於可以發布了。不幸的是，我（與鋼骨）的戲份最終被刪走。為什麼？只有他們只道原因。」至於導演James Gunn在接受《Variety》訪問時，回應稱：「你知道，我不知道可以做甚麼，這背後一定有原因，但我實際不知道能否說出這原因，這或可能與未來的事情有關。」

《和平使者》已經宣布開拍第二季。（《和平使者》劇照）

目前華納兄弟與飾演鋼骨的Ray Fisher鬧不和，後者已經多次撰文炮轟華納兄弟及《正義聯盟》（Justice League）導演Joss Whedon，而他也是薩克薛達（Zack Snyder）的支持者，因此鋼骨被刪走不無道理。至於蝙蝠俠，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman）是一部獨立於DCEU宇宙的電影，而賓艾佛力（Ben Affleck）版蝙蝠俠將會最後一次出現在電影《閃電俠》中亮相，意味著DCEU目前將會剩下由米高基頓（Michael Keaton）重新飾演的蝙蝠俠。