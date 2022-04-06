黃東赫導演拍《魷魚遊戲》時浮現靈感　將推出殘忍殺老人題材劇

去年瘋靡全球的韓國Netflix劇集《魷魚遊戲》一直盛傳會推出第二季，導演黃東赫早前透露可能要等到2024年才推出第二季，令不少劇迷紛紛表示已經等唔切。近日有消息指出導演黃東赫正準備推出另一部像《魷魚遊戲》一樣的暴力題材劇集，不過今次將不是由老人擔任「Big Boss」，而是成為被年輕人追殺的對象。



《魷魚遊戲》導演黃東赫將推出一部年輕人組織性地殺害老人的暴力題材劇集。（《魷魚遊戲》影片截圖）

《魷魚遊戲》的Big Boss是劇中年紀最大的「001」號老人。（《魷魚遊戲》影片截圖）

《魷魚遊戲》中的001號老人在劇終神反轉，由參賽者搖身一變成為十惡不赦的魷魚遊戲的主辦人，據悉黃東赫導演現正準備的下一部以老人為重心的作品，暫名為《Killing Old People Club》（《殺死老人俱樂部》），靈感來自意大利作家Umberto Eco小說。他於今年2月曾經在訪問中透露，這部作品將會比起《魷魚遊戲》還要更暴力，更開玩笑指「劇集推出後，我在街上可能要避開老人了。」

黃東赫透露《殺死老人俱樂部》是因拍攝《魷魚遊戲》而誕生的作品。（Getty Images）

據外國傳媒報道，《殺死老人俱樂部》故事講述由於高齡化帶來沉重的社會負擔，年輕人們開始組織性地殺害老人。事實上，黃東赫曾透露在拍攝《魷魚遊戲》的過程中，浮現了對於新作品的靈感，如今證實要著手拍攝《殺死老人俱樂部》，因此被外界猜測這就是當時提及因拍攝《魷魚遊戲》而誕生的作品。

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