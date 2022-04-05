范冰冰公開手袋內產品慘遭網友奚落　黑眼圈明顯難掩面部憔悴

內地女星范冰冰2018年因稅務風波被罰款8.3億人民幣（約10.2億港元），後續又爆出陰陽合同，形象一落千丈，演藝事業就此停滯。雖然冰冰至今都未能正式復出，但依然登上不少國內外時尚雜誌封面，還拍攝了荷里活電影，早前又飛往韓國客串韓劇《Insider》，積極拓展海外事業。日前她在微博分享了一條在韓國的短片，即刻引起網友熱議。



冰冰在個人社交平台非常活躍。（微博@范冰冰）

片中的冰冰在一間韓國餐廳就餐，她身穿U/TI白色印花T-shirt，披散著黑色長髮，只擦了些許唇膏，非常樸素。應工作人員要求，冰冰公開了自己的手袋，裏面裝有銀包、眼鏡、眼罩、精油、護手霜、唇膏、FAN BEAUTY的護膚試用裝與面膜等，幾乎全是平價品牌。

冰冰的手袋已是所有東西中最貴的一樣，來自LOEWE x 千與千尋，售價28300港元。（視頻截圖）

點擊下圖睇冰冰公開手袋：

+ 13

不難看出，冰冰手袋內裝的大部分都同護膚、美妝有關，除了銀包與墨鏡，其他東西最貴不超過300蚊，且都是大眾隨手可買到的產品，相當貼地，比起以前似乎「降呢」不少。除此之外，雖然片中的冰冰皮膚依然白皙光滑，但眼部卻難掩憔悴，黑眼圈與淚溝顯而易見，不知道是不是拍戲太累導致。

冰冰看上去有些憔悴。（視頻截圖）

對於冰冰用平價產品，網友也意見不一，有人認為：「這麼多護膚品，臉也垮了」、「感覺小姐姐憔悴了很多」、「好low啊」、「也想帶貨吧，fan beauty不是自有品牌嗎」，也有網友表示「姐姐你絕美！無人能敵」等，始終存在爭議。