專訪 | 蘇皓兒為搣甩「As One味」不惜毀容：唔想咁𡃁妹商業化

前女子組合As One成員蘇皓兒（Chloe）最近於無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》有破格演出，在單元二《雙魚》飾演女兒郭渺渺，與母親伍詠薇販賣悲情。其中一幕伍詠薇得悉Chloe犯錯後大怒，發癲大鬧掌摑女兒，開花灑用水淋身狠辣懲罰。Chloe今次拋開包袱，不惜以毀容樣示人，更與伍詠薇大打出手，互摑對方。

Chloe不諱言「放」是要搣甩「As One味」：「組合嗰陣畀人感覺好𡃁妹、好商業化、好韓系，而家就想多樣性啲。今次角色係毀容、爛面，我係好冇包袱，我係好放嘅，希望觀眾可以見到我唔同嘅一面。」

髮型: Al Leung @ The Attic

化妝: Melody Chiu

攝影：梁碧玲



蘇皓兒（Chloe）近日於TVB電視劇《金宵大廈2》有破格演出，拋開包袱，飾演毀容女兒郭渺渺，與母親伍詠薇販賣悲情。（梁碧玲攝 ）

相信觀眾猶記得Chloe於TVB電視劇《那些我愛過的人》飾演林文龍女兒，清純校服Look令不少宅男大讚超正。Chloe於《金宵2》飾演被操控的人偶，與伍詠薇如同「雙魚」般命運糾結一起。現實中，Chole談吐舉止嬌柔，但她早已過上獨立生活，對答中也能看出她是個頗有諗法的女生。

劇中Chloe半邊臉毀容，她曾受訪表示，須3點起床化「毀容」妝。（劇集截圖）

天生天養 父親曾專程赴廣州睇騷支持Chloe

提到家庭關係，Chloe笑言自小父母是「天生天養」，與劇中控制狂伍詠薇走向兩個極端。而Chloe父母如多數華人父母一樣，愛意從不頻頻宣之於口，但會默默支持Chloe的演藝事業，她說：「有一次去廣州表演，阿爸山長水遠去到嗰個商場仔度睇我表演，都好感動。嗰時我哋組合7點鐘就要化妝，之後上保母車，再過關綵排，要早好多到。活動喺中午，我好專心喺台上表演，見唔到佢，我都冇特登去搵佢蹤影，原來佢好低調喺遠處觀眾台上面。後來佢喺現場即刻Send返啲片畀我，我入後見到佢嘅Message先知佢到場支持，都好驚喜。」

Chloe曾因父親專程赴廣州睇騷支持自己而大為感動。（梁碧玲 攝）

As One不是包袱 感恩好姊妹多年陪伴

近年Chloe決心走向演員路，積極接戲，但轉型談何容易，尤其As One以往算是小有名氣，身為「門面擔當」的Chloe更是與As One劃上等號。惟Chloe從未視As One為包袱，她坦言，若是現在才出道，就算參加聲勢浩大的《全民造星》，她估計自己需要到30多歲才適應娛樂圈，更不會收穫一班好姊妹，她說：「由組合行到呢一步都好唔容易。因為我係一個好慢熱嘅人，需要好多經歷去成長。以前喺組合，例如對答呢啲，小小問題都應付唔到，所以要浸好多年先去到而家呢個Level。所以我如果而家先出道嘅話，可能要浸多好多年，去到30幾歲先可以正常對答，都唔係一件好事。我都好慶幸喺以前年代出道，擁有好好嘅隊友。我哋而家都係好姊妹啦，佢哋陪住我哋一齊成長。」

蘇皓兒是前女子音樂組合「As One」成員。（IG圖片／chloe_so）

開心有粉絲仍懷念As One：會追睇晒討論區啲Post

Chloe身為前女團成員，如何看待如今本土組合發展？疫情肆虐逾兩年，許多港人由韓流明星，轉向支持本地組合，MIRROR已靠龐大本土粉絲奠定堅實基礎，COLLAR一出道便廣告代言不斷。倘若As One在如今時代背景下出道會更紅嗎？Chloe認為，即使As One現在出道，也未必夠電視台捧出的組合多資源、曝光機會。她開心有粉絲仍然記得As One，但不欲多作比較，並認為As One已盡力，成功過便足夠，她說道：「我有時都想啲討論區見到有人開懷念As One嘅Post，我有追睇晒，我都覺得好有趣。但我都相信時也命也，嗰時出道都有迴響，我哋去過韓國表演，有當地一班Fans，咁就唔會咁諗、咁樣去比較。」

Chloe認為即使As One現在出道，也未必會電視台捧出來的MIRROR、COLLAR多資源。（梁碧玲 攝）

自認女團前輩 不欲比較

會否心中有惋惜？Chloe思忖數秒，搖頭給予清晰的答案。她又笑著自認女團前輩，是時候退役，後浪推前浪，實屬正常，她說：「咁又冇諗過呢啲，因為我而家都轉做演員，都專注演員發展，都唔會再作比較。同埋都過咗去，我都覺得自己係前一輩啦！哈哈！」

Chloe自認女團前輩。（梁碧玲 攝）

「理想型」是識煮飯：我就負責洗碗

說到這兩年私人生活，由於近來停晚市的緣故，Chloe開始留家學煮飯，擇偶標準隨之而轉變。她希望未來男友是一位識煮飯的男仔，並指自己可以幫手洗碗，她說：「呢個月我開始學煮飯，我好多道菜都係Fail嘅，我覺得好浪費我嘅Quota。我就希望對方識煮嘢食，我就負責洗碗，咁就係一個完美嘅配搭。」入得廚房，要出得廳堂嗎？Chloe害羞笑指：「外貌都需要嘅，順眼就得囉！」

現正單身的Chloe希望未來男友識煮飯，她會負責洗碗。（梁碧玲 攝）

蘇皓兒（Chloe）專訪美照：

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