金宵大廈2 | 李施嬅外闖荷里活變雙料影后　自爆曾打算唔接續集

前無綫（TVB）藝人李施嬅主演的電視劇《金宵大廈2》昨晚（4日）首播，不少觀眾都大讚41歲的李施嬅Keep得超靚，氣色不俗，久違亮相TVB，粉絲均大呼十分掛住她。李施嬅2017年憑著美國微電影《Once More》榮升外國電影節雙料影后，機會接踵而來，故拍畢2018年製作的《金宵大廈》後選擇外闖拍劇。



李施嬅接拍《金宵大廈2》昨晚（4日）首播。（《金宵大廈2》）

雖然施嬅曾短暫回巢參演電視劇《法證先鋒IV》，但多半在外接Job。2019年她簽約美國經理人公司，成為《Marvel隊長》（Captain Marvel）女主角Brie Larson同門師妹，進軍荷里活。另外，她又接拍了2021年播映的加拿大電視劇《血與水》（Blood and Water）第二季，飾演冷酷女殺手。

李施嬅攞雙料影后。（梁碧玲 攝 ）

李施嬅在外闖出名堂，今次正式再度參演《金宵大廈2》絕對是一個驚喜。而施嬅透露曾經打算婉拒參演續集，她解釋指由於大家太喜愛《金宵1》，擔心接拍續集達不到觀眾期望，故頗有壓力。但最後她因太鍾意劇集角色，以及與原幕後班底合作愉快，才決定接拍續集。

而《金宵》監製葉鎮輝透露，由於施嬅工作繁忙，原本不肯定能否接拍《金宵2》，他說：「因為佢手頭上好多Job要做，睇下夾唔夾到，跟住同佢傾夾返時間，又夾到，咁就接到續集啦！」

李施嬅在加拿大劇集《血與水》飾演冷酷女殺手。（劇集截圖）

除了事業更上一層樓外，近年施嬅的愛情生活亦有斬獲。她於2021年宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結婚，Anson的學生包括郭富城、周潤發、楊千嬅、關智斌、吳鎮宇等明星。施嬅與Anson透過朋友介紹認識，同樣熱愛行山運動的二人一拍即合，拍拖逾3年。有指施嬅未婚夫吸金力強勁，不但擁逾千萬物業，更在觀塘的工業大廈中開設健身室，每小時收費2000元起跳。

李施嬅未婚夫車崇健（Anson Cha）是圈中有名的星級私人健身教練。（IG：@ansoncha）

施嬅生活美滿，惟近來不幸受病魔困擾。她日前自爆患上免疫系統疾病，與國際巨星韋史密夫（Will Smith）太太珍達（Jada Pinkett）疾病類似。她透露，去年9月眼睛開始出問題，曾接受手術，惜幫助不大，由於若感染新冠肺炎有機會變重症，故已留家休養半年，須透過視像電話出席宣傳活動。不少粉絲見到施嬅患病都大感心痛，希望施嬅早日康復！

施嬅自爆患上免疫系統疾病，日前上載右手臂正插喉接受治療的照片。（IG@IG@selenaleelalee）

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