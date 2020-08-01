【妻子的浪漫旅行4】蔡少芬曾患絕症險癱　靠囡囡根治罕見怪病？

內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第四季接近尾聲，幾位妻子蔡少芬（Ada）、Gina Alice、張歆藝、胡可以及妻子團團長謝娜、小鮮肉金瀚共同前往最後一個目的地——寧夏中衛。

途中，原本在聊當地美食，這時Ada突然同大家感歎：「我的生命真的是一個奇蹟！」她解釋道，當年曾患強直性脊椎病，不能平躺，不能彎腰，起身要打側慢慢起，連呼吸都痛。更受打擊的是，醫生告知她，這是一個絕症，不但不能治癒，還會愈來愈嚴重，到一個地步後，會完全動彈不了，甚至要站起來睡覺，因為一躺下就會痛。

妻子團離開廣州，前往寧夏中衛。（視頻截圖）

那時Ada與張晉剛剛結婚4個月，這個病導致生育很困難，令她覺得很對不起老公。問及要如何醫治時，醫生講了7隻字：「喜樂的心是良藥」，勸Ada開開心心去面對。

點擊下圖睇Ada描述病情：

+ 15 + 14 + 13

於是，Ada很樂觀地同張晉講：「我們不管了，就好好活吧，因為明天是怎麼樣都不知道。」幸運的是，煎熬了一兩年之後，Ada迎來了大女兒楚兒，神奇的是，她的腰突然間就不痛了，婦科醫生告訴她，因為BB吸收了她的鈣，所以就不痛了。到現在一點感覺都沒有了，而且還育有兩女一子，Ada對此非常感恩。

Ada現在兒女雙全，一家五口幸福美滿。（微博@蔡少芬）

在廠內觀察的張晉，坦言當時的確受到很大打擊，當然，在Ada面前，他依然表現得很樂觀。每日Ada在起身的時候最痛苦，但除了扶下對方之外，張晉做不到任何事，內心非常難受。他說：「其實準備下半輩子就這麼過了，我們兩個的觀念是一樣的，婚姻的意義，就是同行。」現在一家五口，兒女雙全，幸福美滿。