周曉涵玩Duvet Challenge騷白滑長腿　廉價棉被穿出高級晚裝味道

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台灣女星周曉涵因擁有甜美的外貌和完美的魔鬼身材而聞名，更曾因代言內衣廣告而引起巨大迴響，近日她跟風玩「#duvetchallenge」（棉被裙挑戰），僅用一張棉被當成裙子穿，竟然穿出高級晚裝的味道。

35歲的周曉涵擁有甜美的外貌和完美的魔鬼身材。（ Instagram：@ilove7388）

現時疫情持續席捲全球，全球不少國家都建議市民保持社交距離並留在家中。為了讓苦悶的居家時光變得有趣，不少明星和網紅因此發起各式各樣的居家挑戰，例如倒立穿衣服挑戰、洗手挑戰和枕頭裙挑戰等等，最近又有一個叫「#duvetchallenge」的棉被裙挑戰，佔據社交網站版面。

周曉涵跟風玩「duvet challenge」。（ Instagram：@ilove7388）

周曉涵亦不輸蝕，在家隨手拿起一張橙色棉被包着身體，並戴上一條米色腰帶和穿上裸色高跟鞋後，乍看就像是一條高級橙色高叉連身晚裝一樣。她翹起雙腿坐在枱角上對鏡自拍，大展超強時尚品味之外，亦不忘大騷白滑長腿，完美身材獲網民大讚。

將棉被當成裙子穿，竟然穿出高級晚裝的味道。（ Instagram：@ilove7388）

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