BIGBANG相隔4年新歌MV破千萬點擊　暗藏不同隱喻暗示係引退作？

韓國天團BIGBANG相隔4年，今天（5/4）以4人姿態推出回歸作《Still Life》，延續2018年的《花路》，韓文歌名的意思為「春夏秋冬」。MV推出後短短18小時已經錄得近1400萬點擊，不論MV和歌詞都令VIP（BIGBANG粉絲稱呼）相當感動，只是歌曲帶出的離愁別緒，令網民不禁起了一個疑問：這會是BIGBANG的最後一首歌嗎？



BIGBANG推出回歸作《Still Life》，以春夏秋冬比喻人生，MV和歌詞中卻因充滿離別感而令歌迷感到擔憂。（MV截圖）

MV、歌詞強調「離別」

《Still Life》以4朵不同的花象徵4位成員，成員間為拍出4種象徵不同季節的場景，今次沒有同框露面，MV後段更從大聲單獨影相一幕延伸，出現4張空凳的畫面。加上太陽背後石碑出現的《聖經》詩篇中的「你已將我的哀哭變為跳舞，將我的麻衣脫去，給我披上喜樂」，歌詞中不但懷緬過去美好，又不斷出現「告別」、「再見」等詞，聽起來確實有一種與聽眾說再見的感覺。

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影射T.O.P置身不同世界？

最特別的是T.O.P象徵冬天的一幕，他穿上「T’Spot」字樣的外套，帶著兔子面具於太空Rap、跳舞。他接受香港雜誌訪問時曾坦言自己創作的音樂風格與BIGBANG不一樣，或會告別組合一段長時間，加上他已經離開BIGANG所屬的YG娛樂公司，此情此景猶如T.O.P已經置身與其他隊員不同世界。

告別昨天重新出發

不過最能代表歌曲出發點的場景，或許是G-Dragon在回顧昔日美好的畫面。在高掛舊造型的街道上，GD看到昔日在演唱會中見到的燈海，背後的紅磚牆卻寫著「Happier Times Are Gone」，代表昔日的光輝或許隨著成員服役後4年的空窗期丟淡，加上種種負面新聞、風波，確實不敢奢求回到巔峰時期的美好。相比暗喻是否藉此暫停組合發展，或許不求一下子重回昔日巔峰，但求在VIP的應援、支持下重新出發，以新姿態繼續發展，才是BIGBANG透過歌曲希望表達的意思。至少T.O.P在太空之中都會看著地球，期待下一次回歸BIGBANG的合適時機。