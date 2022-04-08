了不起舞社 | 王君馨微博粉絲排名第四　59位選手中勁敵有哪些？

內地女子舞蹈競技節目《了不起舞社》播出在即，昨日（7日）官宣嘉賓成員，由蘇有朋擔任社長，王霏霏、程瀟、宇野贊多@INTO1、TEN李永欽@NCT做主理人，今日（8日）公布60位選手及預告，而王君馨（Grace）作為唯一香港人也位列其中，且是年紀最大的一位，令網友大感期待。



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60位選手中，除了王君馨為大眾熟知以外，亦有很多專業舞者，譬如TI舞團的主力隊員之一楊雅捷、SONISTAGE的編舞師劉嬌妮、成都HELLODANCE編舞師張藝凡等，還有黃曉明、楊冪、王一博等明星的師妹，也不乏素人參與，顏值頗高。當中還有備受關注的偶像團體SNH48成員李佳恩、由淼，GNZ48成員唐莉佳，幾位的微博粉絲都位於王君馨之上，而劉嬌妮曾兩度度做王嘉爾MV女主角，實力強勁，競爭相當激烈。不過王君馨多年來出演劇集也累積了不少粉絲，加之舞蹈實力也不錯，今次可以看到她的另一面，頗有新鮮感。

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在預告片中，平均年齡只有20幾歲的參賽者們來自各行各業，以不同舞種表達對舞蹈的熱愛，王君馨更壓軸出場，在她自我介紹「我今年35歲了」之後，全場參賽者都一片嘩然，難以置信，初次登台的表演更是氣場十足，自信滿滿，蘇有朋也表示：「我希望你在我們的舞社裏面發光！」