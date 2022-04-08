金宵大廈2｜樊亦敏韌帶撕裂　4月底返《愛回家》：睇下鏡頭點樣就

熱播中的無線（TVB）劇集《金宵大廈2》大受歡迎，掀起一陣煲劇潮。而今（8日）劇集就在電視城舉行宣傳活動，雖然單元四《姐姐》還未播出，不過參演演員都有出席，其中樊亦敏左腳受傷出席，引起大家關注。

《金宵大廈2》演員出席宣傳。（葉志明攝）

儲起再睇一次

雖然樊亦敏有份參演的單元四《姐姐》還未播出，不過她已經對劇情非常有信心。而在接受訪問時她亦表示《金宵2》好好看，自己亦在追着看，樊亦敏表示：「我自己都追住嚟睇，夜晚黑一定要當日即刻消耗咗先。同埋我有個習慣就係我睇完之後一個星期會儲住，由頭再睇一次。」果真是金宵迷。

樊亦敏參演的單元四《姐姐》還未播出。（葉志明攝）

着波鞋行路扭傷

而眼見她的左腳受傷，大家都非常關心，原來她是在走路的時候不小心扭傷的：「我隻腳3月頭已經受傷，韌帶撕裂咗後面呢一條。（拍戲整親？）其實唔係，我覺得我行路整親會被人笑，我都唔敢同人講，其實大家都覺得好奇怪，我係行行吓就突然『啪』一聲，我依家真係明咩叫企喺度，我真係企咗喺到唔郁得。（個日係着高踭鞋定波鞋？）個日係着波鞋，（睇咗醫生？）我照咗磁力共振，有積水其實係有炎症，我估應該係我以前有受過傷，同埋我着高踭鞋着好多，（依家點樣治療？）有食消炎藥跟住睇鐵打，有做物理治療。」

樊亦敏左腳受傷。（葉志明攝）

望順利拍到《愛回家》

而眾所周知她是參演處境劇《愛．回家之開心速遞》的重要角色之一，問到會不會影響劇集拍攝，她就表示：「其實我之前應該3月中已經返去拍《愛．回家》，但係因為咁嘅樣我返唔到，（咁劇集會唔會交代你將有消失的戲份？）其實去到4月底我就返，因為佢已經寫咗有我，咁變咗就算點樣辛苦都好都要傾下，睇下啲鏡頭點樣就。」希望樊亦敏早日康復，拍更多好戲帶給觀眾。