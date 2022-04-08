金宵大廈2 |相機店老闆陰暗有秘密 張彥博 :入駐相機店有原因

TVB（無線）劇集《金宵大廈2》大受歡迎，掀起一陣全民猜劇潮。而今日（8日）劇集在電視城舉行宣傳活動，一眾主要演員就向大家分享拍攝心得。而適逢最新一集張彥博登場，其飾演的相機店店主阿Lam總給人一種神秘感，不禁讓網友再次猜測他會不會又是 「Final Boss」？引來討論。

《金宵大廈2》今舉行宣傳。（葉志明攝）

相機店有不可告人秘密？

在第四集張彥博飾演的相機店店主阿Lam登場，他在與陳山聰的對話過程中，其眼神相當鬼異，似乎有一種不可告人的秘密似的。在接受訪問的時候，被問到其經營的相機店是不是存在着好大的秘密，張彥博就表示：「只能夠同大家講，我係會跟住穿梳喺唔同嘅單元裡面。我能夠透露嘅就係我係一個相機老闆啦，好明確。（Maurice嗰張相係唔係你影？）張相係未我影呢？大家要去估喇！但係就能夠講嘅呢，我會入駐呢間相機店都有一定嘅原因嘅，同埋琴晚我將呢一部相機交咗俾山聰，其實都係一個幾重要嘅一個point ，大家可以自己去留意返嚟緊嘅所有關於呢類嘅場口，呢啲懸疑劇就係要猜測。」

張彥博飾演的相機店店主阿Lam登場，其眼神相當鬼異。（微博圖片）

張彥博是終極Final Boss？

有看《金宵大廈》第一季的觀眾都知道，張彥博就是終極Final Boss，而在第二季他又不是單元主角，而是穿駐在不同單元的人物，所以引起不少網友瘋狂猜測他是好人還是壞人，甚至總覺得他又是「Final Boss」，對此張彥博就表示：「我又唔識點樣講，不過通常第一季係Final Boss，第二季會係Final Boss咩，我未見過，亦都有可能，我唔知我唔知。不過套劇有20集大家可以慢慢追睇，同埋我今套劇裡面我同隻貓有好多對手戲，《金宵2》同我都幾冤緣，同埋啲人都成日估我係隻貓，咁慢慢估吓先。」似乎言語中語帶伏筆，難道他真的是「Final Boss」？

張彥博表示同靚寶會有好多對手戲（葉志明攝）

另外，講到音樂上的計劃，張彥博就透露即將會推出新歌：「我同伍樂城有首歌就嚟出 ，都感恩喺呢個疫情期間錄到一首自己嘅歌，都非常之期待。（預計幾時出？）我諗理論上5﹑6月，我未唱歌呢類型嘢。（舒情歌？）應是慘情啲嘅嘢。」叫大家期待。

張彥博即將推出新音樂作品。（葉志明攝）