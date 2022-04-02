金宵大廈2｜唔怕ViuTV《肥美人》搶收視　陳山聰：我哋題材較特別

無綫（TVB）劇集《金宵大廈2》將在周一（4日）播出，劇組今（2日）在電視城舉行宣傳活動，雖然女主角李施嬅因病未能出席，不過她則透過視像方式出現，同一眾主要演員為劇造勢。而她同男主角陳山聰均口徑一致，不會給予自己太大壓力，望大家用平常心去觀看劇集，可以當一部新的劇集收看。

《金宵大廈2》在電視城舉行宣傳。（葉志明攝）

《金宵大廈》在第一輯播出的時候成績突出，被廣大網友封為「年度神劇」，對於《金宵大廈2》即將首播，兩位主角李施嬅同陳山聰在接受訪問的時候，口徑一致望平常心去看該劇，李施嬅透過視訊表示：「希望大家平常心去睇呢套劇，唔好咁大嘅期望，唔好比大家咁大嘅壓力。」而在旁的陳山聰則表示：「始終都會有一班金宵迷會鍾意，希望佢哋會睇得開心，雖然係《金宵2》但大家可以當一個新嘅劇集去睇，因為始於有好多唔同角色﹑單元故事，所以當一個新嘅劇去睇。」

李施嬅透過視訊訪問。（葉志明攝）

四月份《金宵大廈2》首播，而ViuTV方面亦在今個月同時段推出真人騷《肥美人》，被問道擔不擔心流失觀眾影響收視，陳山聰就表示：「因為始終都係唔同嘅題材，咁我哋金宵嘅題材比較特別，相信鍾意睇嘅就一定會睇，同埋其實我覺得都係一件好事嚟，起碼我哋香港嘅電視圈係蓬勃，大家百花齊放。」而李施嬅亦深信喜歡《金宵》的朋友應該都會追看劇集。

而對於外間傳出本身四月份播的新劇應是陳展鵬主演的《黯夜守護者》被臨時抽起，改由《金宵大廈2》搶閘播出。而突然在這個時間點播出，被問道怕不怕在台慶頒獎禮時觀眾早已忘記該劇少了話題，或者少了獲獎機會，李施嬅則表示不會想拿獎的事情，所有事都讓它順其自然就好。

陳山聰認為香港電視圈蓬勃係好事。（葉志明攝）

劇集有十個單位之多，陳山聰則激推第二單元《雙魚》，因為故事內容實在太感人：「我真心推第二個單元，佢哋嗰嗰故仔真係好催淚，好感動。我家姐（伍詠薇）拍足兩個月唔食嘢，為咗個角色瘦到呢，你喺部劇見到佢會覺得好陰功。」而李施嬅則認為大家可以多留意第一單元《七樓半》，因為故事某些情節是真人真事，而他們亦雙雙指出，劇集不會再有第三輯。

陳山聰力推第二單元《雙魚》。（TVB官方圖片）

另外，李施嬅因為免疫系統出現問題而引發疾病，被問道現時病情如何，她表示：「其實已經好番好多，我除咗睇西醫之外我仲會睇另類醫生，其實嗰啲幫我嘅身體復元。我依家嘅西醫只係做一個類固醇打入血管，嗰啲係治標不治本，但真正幫我復元係其他另類啲嘢。（預計幾時康復？）這一個月進展好好，停了類固醇就可以見人，過正常生活。」希望李施嬅早日康復。

李施嬅直言現時的病情已經好返好多了。（影片截圖）