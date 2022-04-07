金宵大廈2 | 陳山聰拍電椅一幕真反應：呢個真電㗎，我仲叫扭大啲

TVB（無線）劇集《金宵大廈2》熱播，再次令男女主角陳山聰﹑李施嬅人氣急升，話題度有升無跌。而憑着高人氣的陳山聰今（7日）就獲邀請出席商場的直播活動，擔任星級kol向市民推介電子消費卷潮買攻略，吸引不少市民圍觀，人氣相當高企。

陳山聰人氣高企。（梁碧玲攝）

消費卷多用在家庭上

既然陳山聰擔任星級kol向市民推介消費卷潮買攻略，適逢今日是領取消費卷的首日，所以在接受訪問的時候被問到如何使用此次消費卷，陳山聰就表示：「我同我太太都會用多咗去喺jaco（陳山聰兒子）一啲書本上，同埋一啲益知嘅玩具、遊戲上面。」（小朋友有冇要求買咩呢？）小朋友當然未知喇！jaco 無所謂嘅，你俾咩佢佢就玩咩。（太太有冇要求買咩呢？）太太更加唔會，所以呢個消費卷，我諗我哋用返日常用品當中，或者日常生活嘅嘢，比如食嘅嘢、抗疫用品上面，所以我諗消費卷除咗買嘢俾jaco 之外，其他地方都係用喺家庭上面。（自己有冇話想買啲咩呢？）其實真係冇，冇乜嘢想買。」強調消費卷多會用在兒子及家庭上。

陳山聰表示自己沒有甚麼想買。（梁碧玲攝）

全裸戲沒有用替身

隨着《金宵2》熱播不少劇情畫面開始多人討論，其中就好像在昨日陳山聰全裸露股從天而降的戲份，引來許多網友猜測。對於如此犧牲色相，陳山聰表示在拍攝前其實已知道有這一場戲：「知，其實我一路睇劇本，我揭嘅時候，一望『嘩！唔係呀嘩。』跟住我同阿細（監製）講『全裸？』佢話『你睇落去先啦』跟住我同佢講『得啦！拍啦！』」因為二人合作多次對彼此信任，所以陳山聰亦沒有多問就拍攝。而陳山聰亦揚言監製有問過他需不需要用替身，不過給他一口拒絕：「我話梗係唔使替身，我做。其實去到後面大家解構到點解，我琴日會喺個天跌落嚟，然後全裸。唔係因為為去搶收視全裸而裸。」而他亦表示當時拍攝這一場戲時是沒有清場的，待工作人員試好位後就正式拍攝。

陳山聰全裸戲引來討論。（影片截圖）

陳山聰表示不是為了搶收視而全裸。（梁碧玲攝）

困綁戲考究精神病院病人

雖然女主角李施嬅因病而未能現身宣傳劇集，不過她亦非常用心經常在社交網站上貼劇照或花絮片為劇集宣傳，其中在花絮片可見陳山聰被電擊又被困綁，整個場景相當恐怖，被問到當下電擊一幕是不是真的，陳山聰就表示：「呢個真電㗎！其實嗰嗰係冇危險性，有一啲電貼用嚟治療，我試過我知道係點。」還揚言當下拍攝時，叫工作人員電力開大一點亦不要緊，因為如此能夠令他更加投入。而被困綁在病床一幕，原來是有考究的，他表示：「綁咗好耐，我哋拍咗三日喺廠拍。其實綁嗰嗰好複雜，因為真係考究返以前人哋精神病院瘋人嗰啲，因為要做到效果。」可想而知他為了該劇果真下了不少功夫。

電擊戲是真電的。（影片截圖）

困綁戲真的考究精神病院病人的狀態。（影片截圖）

劇集「豆瓣」奪8.8高分

另外，講到劇集只是播了幾日而已，除了在香港大受歡迎之外，在內地亦深受喜愛，於影視評分平台「豆瓣」獲得8.8分，相當之高。陳山聰對於劇集有如此好成績亦相當開心：「8.8分好高一個點評，對我哋嚟講係好大嘅一種鼓舞。首先我同施樺都己經知道內地有一班金宵迷，同埋香港金宵迷，仲上埋熱搜，呢樣嘢令到我同監製、編審、施樺，甚至乎我哋每一個單元嘅主角都係一種好好嘅禮物。我哋咁辛苦去拍咗一套戲出嚟，有咁嘅成績得到咁多網民、觀眾、金宵迷嘅認同，呢個對我嚟講，我係覺得比任何嘢都更加好。」

陳山聰對於劇集有好成績非常開心 。（梁碧玲攝）