伍詠薇獲封「羅蘭接班人」練戲鬧爆老公　孖蘇皓兒做喪屍再登場？

伍詠薇上周在無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》飾演有精神問題母親芬姐，其中一幕對住空氣發癲狂鬧40秒，轉換三種表情，獲不少觀眾激讚演技出眾。問伍姑娘在家練戲有否嚇親老公，她笑言：「佢話不嬲我喺屋企都係咁㗎啦！」她又透露在家練戲期間指住家人鬧，家人無奈敷衍回應，經已習以為常，她說：「我喺屋企就周圍鬧，我啲貓𠱁𠱁轉喺度，我就喺度鬧鬧鬧鬧，之後我指住屋企人話：『你黐綫......』佢就話：『係係係。』」

伍詠薇屋企練戲指住家人鬧，但家人已經習以為常。（VCG）

伍詠薇40秒發癲演技大爆發：

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伍姑娘因神經質發癲演技獲網民封「羅蘭接班人」，她大方接受稱許，說道：「龍婆呀嘛！高興都嚟唔切啦！」她又指有網民話看完該段情節後晚上要老公陪去廁所，「我話使唔使驚到咁樣。」

伍詠薇有望接任羅蘭「龍婆」之位。（影片截圖）

伍姑娘坦言不介意再接拍醜角。而飾演女兒郭渺渺的蘇皓兒（Chloe）自爆最想做喪屍和僵屍之類角色，伍姑娘隨即和應：「好！我哋一齊拍喪屍第18回啦！」

蘇皓兒同伍詠薇有機會一齊演喪屍？（影片截圖）

蘇皓兒花灑濕身全公開：

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