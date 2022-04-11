張秀文成婚五個月傳來好消息　懷孕二個月疑因怕小氣唔敢公佈

無綫女藝員張秀文為《2010年度香港小姐競選》亞軍，入行後星運平平，直至2014年加入《學是學非》後才得以嶄露頭角，經朋友介紹下認識現任老公，張秀文為保護與老公的戀情更不公開戀情、不會晒合照及收起性感，自去年10月被踢爆與年賺過千萬的金融才俊王大權（Billy）撻著，二人秘密拍拖一年後於去年11月成婚。

張秀文與王大權（Billy）去年11月拉埋天窗 (ig@sammicheung926)

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二人新婚五個月肚皮已經傳來好消息，有指二人婚後一直努力造人，張秀文近日被爆與老公造人成功，已經懷孕兩個月，預計年底生個虎B。張秀文自從結婚後深居簡出，只有亮相新春節目，沒有參與拍攝劇集，曝光率自然大跌。早前張秀文擔任新春節目嘉賓時，主持李居明已經叫她製造「虎B」，而最佳時間在凌晨3點至5點，張秀文聽到後揚言會跟足時間造人，亦表示自己與惠公都很喜歡小朋友，倘若有小朋友加入家庭會更好。而張秀文被問到是否懷孕時，她回答未有，但未知是否因為胎兒未夠三個月，怕「小氣」所以未有公布這個好消息。而作為媒人的Bob被問知否張秀文有孕時，Bob認為張秀文若有孕時，一定會第一時間通知，並祝他們：「連生貴子及衷心祝福佢哋」。

張秀文與王大權（Billy）的媒人Bob (ig@sammicheung926)

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