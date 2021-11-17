34歲張秀文幸福認嫁闊少Billy　兩年前疑陷四角戀震撼娛樂圈

日前傳出消息，34歲的無綫（TVB）藝人張秀文（Sammi）答應「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy）的求婚，Sammi向傳媒承認婚事，但不是雙喜臨門，答應做王太完全是因為受Billy誠意打動，至於求婚過程，Sammi透露Billy用汽球將屋企佈置到好靚求婚。對於媒人阿Bob，張秀文亦有打算多謝他，待疫情過後請一家人去旅行。

張秀文近年仍然主力擔任司儀和主持，（IG圖片）

Sammi 2015年被揭與足球名宿「亞洲鋼門」仇志強之子、前經理人仇耀斌（Victor）低調拍拖，並在將軍澳秘密築愛巢。但兩年前就被影到與「追女王」尹子維撐枱腳，疑似介入男方與內地女星徐冬冬的戀情，陷入四角戀。

尹子維與徐冬冬現在已分手。（視覺中國）

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Sammi與Victor的戀情曝光後，有人傳出戀情慘遭TVB施橫手打壓，連累Victor被調走，但二人感情並未受到影響，更不時被影到低調拍拖。Sammi更一點都不介意男友曾經破產人士，坦言對方經常分享人生經歷，知道他曾做生意投資失利破產，但她覺得一個人的過去已過去，更直言找男友不需要睇樣睇地位，表現相當恩愛，惟二人一直未公開認戀情。

在被爆出與尹子維後，即時傳出她與Victor分手，當時接受訪問時她笑說：「我冇拍過拖吖。我一直都單身，一路自出娘胎都係單身。」被問到，是不是與一位已拍拖7年的男朋友分手？她回答說：「有個好朋友囉，咁大家冇咁經常聯絡囉。」問起從何時開始？她笑著反叫記者留意最近報導。

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多年單身，終於搵到真愛，恭喜Sammi！

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