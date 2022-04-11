碧咸大仔Broooklyn千萬婚禮一個原因激嬲網民　女家找全數非關鍵?

【碧咸大仔結婚】正當烏克蘭與俄羅斯的戰火未息、每天都有人的家園遭毀且生命陷入危險，碧咸（David Beckham）一家卻在美國出席長子Broooklyn和千金妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）的奢華婚禮，固然婚禮費用都是新娘家支付，高達3120萬港元的開銷，依舊讓很多網友感到憤怒甚至噁心，覺得他們簡直和大家活在不一樣的世界。



曾主演《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）的妮歌娜佩絲，娘家超有錢，據估計身家逼近133.6億港元，因此3120萬港元辦婚禮對他們而言，根本是九牛一毛，並不想節省。

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網友痛罵，這世上還有如此多的難民，就像烏克蘭人被戰火逼得離鄉別井，Broooklyn與妮歌娜佩絲的婚禮花費可以造福多少人？而且就算沒有戰火如美國、英國，才要從新冠肺炎對經濟的衝擊中設法恢復，一堆百姓的收入縮水，卻看到有錢人毫不在意的炫富，實在只有「噁心」兩字足以形容。

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不過也有人幫Broooklyn與妮歌娜佩絲辯解，認為他們大灑鈔票，也是讓一些婚宴承辦單位、時裝業、服務人員等有錢可賺，多少也對提振經濟有點幫助。

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