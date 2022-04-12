賈靜雯大女Angel淡妝網友驚豔猶如姐妹：遺傳了媽媽的漂亮基因

台灣女星賈靜雯與前夫孫志浩所生的女兒梧桐妹（Angel）雖一同生活但較少露面，近日母女二人拍攝廣告，16歲的Angel一頭直髮俏麗臉龐長得亭亭玉立，加上賈靜雯保養得宜猶如姐妹一樣。

修杰楷與賈靜雯結婚7年依然甜蜜。（lefthere036@Instagram）

2015年再婚修杰楷，婚後賈靜雯生下兩個寶貝女兒「咘咘」與「Bo妞」，不時大曬幸福。不過為遵守與前夫孫志浩的協定，賈靜雯很少po大女Angel的照片，或是只要她入鏡，臉部必定用圖片遮擋，直到梧桐妹逐漸長大成人，才慢慢解禁。近日難得二人拍攝母親節廣告，母女穿著白襯衫，搭配短裙、休閒鞋到公園野餐。

賈靜雯與大女兒Angel以及繼父修杰楷幸福合照，通常都會遮去部份樣貌。（alyssachia@Instagram）

靜雯發文：「寶貝Angel長大了，我們會一起分享秘密，一起互相打扮，珍惜母女單獨小時光。」轉眼間Angel已16歲，遺傳自媽媽美貌眼大鼻高相當標緻，雖然相片都坐在地上，但穿著短裙露出長腿，相信亦已極速長高。網友紛紛留言：「Angel真的遺傳了媽媽的漂亮基因」、「母女臉愈來愈明顯」，還有人稱讚賈靜雯：「這種逆齡女神媽媽，也太不科學了，根本不像母女，比較像是姐妹」

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