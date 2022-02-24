賈靜雯飲醉酒咁「咬」人！被修杰楷踢爆醉態超恐怖　連小S都嚇親

【小S／小姐不熙娣】台灣女星小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》開播後掀起熱議，日前邀請寵妻狂魔形象的修杰楷探討成為好老公的必要條件，期間他透露自己時常鼓勵老婆賈靜雯卸下人妻、人母身分和閨密聚會，唯一要求是嚴禁她喝醉：「我喝酒不會失態，但老婆會亂咬人！」讓小S直點頭說賈靜雯還會「揍人」，意外爆料私下面。



主持風格犀利的小S，一見到修杰楷就開門見山問，是否有因為老婆賈靜雯去（2021）年得到金馬獎而感到不爽？修杰楷秒回：「不會！」還說當初知道賈靜雯受邀參與的是鍾孟宏導演的電影後，大力支持她接演，甚至建議老婆到外面住一個月，他負責在家看照小孩，讓她能無後顧之憂、全心全意的投入電影角色。

【相關圖輯】小姐不熙娣｜小S自爆3年無性交只用情趣用品「自娛」 被女兒發現巧妙解釋用法（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

試圖挑撥這對夫妻感情的小S繼續問：「會不會5年後賈靜雯就故意對你說，我有金馬獎，但你沒有。」修杰楷傻眼反嗆：「她才沒這麼幼稚。」兩人客氣相處的夫妻之道，讓小S忍不住吐槽：「所以你們就是假面夫妻嘛！」見笑轉生氣的反應笑翻所有人。

修杰楷透露，他時常鼓勵賈靜雯跟閨密們聚會，唯一嚴禁她喝到爛醉，讓小S立刻替賈靜雯抱不平：「偶爾喝醉還好吧，人就是要放鬆啊！」修杰楷解釋，自己喝酒不會失態，但老婆會亂咬人，還不忘用滿是愛意的眼神說：「但是是可愛的。」同樣看過賈靜雯酒醉失態的小S，也立馬改口：「我不想再看到她酒醉第2次，她喝醉還會揍人！」

【相關圖輯】熙娣想聊｜小S自揭無性婚姻3年似住養老院 賈靜雯企圖一句終止尷尬話題失敗（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

談及修杰楷與賈靜雯決定生三寶是否有在計畫之內？修杰楷說夫妻倆都很喜歡小孩，坦言：「如果可以，我其實是還想再生的。」小S聽完忍不住驚呼：「你是因為太喜歡那個，還是太喜歡小孩，不覺得3個已經很煩了嗎？」馬上被回以白眼，互動超爆笑。

【相關圖輯】小S：徐若瑄是王力宏的菜！《康熙來了》6個神預言 邱澤結婚都中（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

出國旅遊近了！陳時中鬆口「解封規劃」：可開始前期準備

【本文獲「TVBS」授權轉載。】