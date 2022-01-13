小S自揭無性婚姻3年似住養老院　賈靜雯企圖一句終止尷尬話題失敗

【熙娣想聊／小S徐熙娣／賈靜雯】台灣女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞於2005年結婚，育有3女。近來主持節目《熙娣想聊》與女星賈靜雯大聊人妻的私密話題，沒想到在過程中，她驚吐自己和老公已3年沒有私密生活，讓賈靜雯拋一句話終結尷尬話題，逗趣互動笑翻全場。



【圖輯】小S自爆3年沒有性生活：「現在連這都沒了…」賈靜雯聽完超尷尬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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小S在節目中詢問賈靜雯，嫁給比自己小9歲的老公是什麼感覺？「我老公比我大8歲，他就一直在照顧我。」對此，賈靜雯回說，修杰楷即使年紀較小，但擁有「老靈魂」，在家中屬於照顧者的角色，認為夫妻間沒有年齡差距問題，形容對方不會幼稚，有如教官一般囉嗦。

談及年齡差距，小S追問，修杰楷小她9歲，在體力方面有沒有差？賈靜雯坦言，這對「姊弟戀來講滿好的」因為女性有時候會比較快速地感到疲倦，若男性年紀較小且體力很好，還能幫忙帶精力旺盛的小孩。

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隨後小S談到某次全家出遊，許雅鈞準備搬行李卻意外閃到腰，只要一動有如被雷劈，此後都會拒絕彎腰拿重物，讓她狠嗆對方「不是每天去健身房嗎？」對此，賈靜雯建議許雅鈞多練腰力，讓教練好好訓練。

沒想到，小S聽完竟然自爆與老公已3年沒有私密生活，這番話讓賈靜雯羞回「沒有人要聽妳什麼3年、8年之類的。」企圖終結敏感話題。小S坦言，「我跟我老公已經像老夫老妻了，前幾年出門還會親一下，現在連這都沒了。」形容「我們倆夫妻很像在養老院」。賈靜雯則說，「出門親一下是沒有啦，但是我們還是會有該有的夫妻生活」，結婚7年還是會有怦然心動的感覺。

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