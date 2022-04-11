陳明恩40歲生日前夕患手足口病　全家在澳洲確診新冠病毒

香港女星陳明恩（Corinna）早年畢業於香港演藝學院，有舞蹈底的Corinna主修音樂劇，於2007年加入無綫為旗下女藝人，拍攝過不少耳熟能詳的劇集。其後於2020年離開無綫返回澳洲待產，同年誕下兒子（Jaydon）。

陳明恩一家三口 (ig@dancingcorinna)

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4月7日是Corinna的40歲生日，她在社交平台發佈了一段感想：「祝我生日快樂！我40歲了！我簡直不敢相信！我在30多歲的最後2星期患上手足口病和扁桃線發炎。在患病前，我的家人和我都確診了新冠病毒，現在一切都好起來了！感謝主的祝福！能活著真是太幸福了。」Corinna是一名虔誠的基督徒，而她的生日願望亦充滿了愛：「我真的真的很希望這個世界上所有的人都平安，我希望戰爭和仇恨停止。我希望每個人都有愛、寬恕、食物、衣服和家園。最重要的是，我希望耶穌無條件的愛充滿每個人的心。」最後Corinna感慨自己很幸運，能夠和她的家庭、丈夫和漂亮的兒子在一起。Corinna更話非常想念在香港的朋友，亦很感謝生活中的大大小小事情。Corinna最後表示非常感謝遇到的所有的人及她所擁有的驚人經歷，最重要的是感謝耶穌。

陳明恩40歲生日 (ig@dancingcorinna)

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