大陸劇驚爆超獵奇劇情！媳婦生B奶奶最擔心個胎盤　原因超乎想像

秦昊、任素汐主演的《親愛的小孩》劇情描述一對已經離異的父母，為了挽救患白血病的女兒所歷經的糾葛和抉擇，劇中最引起共鳴的是，當秦昊因喝醉錯過老婆生產，趕到醫院時，媽媽竟只關心孫女的胎盤，原來是她要拿胎盤給小兒子燉補湯，讓網友翻白眼直呼：「叔叔吃姪女的胎盤？太噁了吧。」



面對劇中新生命的誕生，飾演秦昊老婆的任素汐，一邊要幫孩子換尿布，一邊還要溫柔地哄睡，面對這樣焦急過程，老公不論是對衣服分類，甚至入睡後，聽到女兒哭聲，踹也踹不醒，只說：「老婆辛苦了，一會有事再叫我。」此舉引發網友共鳴，鼓勵每一位女性，要嫁就要嫁給神隊友。

【圖輯】大開眼界！叔叔吃侄女的胎盤 網民驚呼：太噁了吧…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

秦昊在微博形容要把當爸的6條法則刻進DNA，包含早起給老婆做早餐、中午跟老婆女兒視頻一起吃午餐、下午三點叫老婆午睡起床、下班回家帶老婆最愛吃的麵、晚上在家帶女兒以及睡前要親老婆和女兒晚安kiss，重點是要先親老婆再親女兒，讓網友笑說這是秦昊本人的To do list。

劇中，最引起網友熱烈討論的是，秦昊飾演的肖路因為在家喝啤酒而錯過了老婆生產，當他醒來驅車趕往醫院時，他的媽媽卻只關心孫女的胎盤，原來是要將這胎盤給小兒子燉補湯，網友直指叔叔吃侄女的胎盤，令人大開眼界，也讓網友忍不住疑惑：「胎盤真的可以吃嗎？」

此外，任素汐也在拍攝過程逐漸掌握哄娃技能，從溝通感情、摸摸小手再到聲東擊西的哄娃技巧，快速地與寶寶建立起情感，甚至嬰兒哭泣時，還使出轉移注意力撇步，成功讓娃兒暫時停止哭聲。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】