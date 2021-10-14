盤點5套豆瓣超低分內地劇　「新周芷若」祝緒丹新劇僅得2.8分最伏

豆瓣評分一向是具有影響力的觀劇指標，每當有戲劇開分，不論高低總會引發熱議！近期熱播的陸劇，有不少原本預估是高分的戲劇，像是《國子監來了個女弟子》、《鈞九齡》，卻都獲得爆冷的低分！令人意外的是，趙露思、鞠靖禕、祝緒丹等網劇愛用女主，居然都有作品上榜！？難道是觀眾對演員作品多感到疲乏，或是劇情真的太過俗套需要加強？



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滿月之下請相愛：4.5分

內地劇《滿月之下請相愛》由《三千鴉殺》鄭業成、《芸汐傳》鞠婧禕，兩大古裝男神女神搭檔飾演現代劇CP，還有《芸汐傳》米熱加盟，高顏值水平讓萬眾期待，並在開播時達到播放平台站內的高熱度！

豈料開播後的聲量卻普普通通，劇迷直指劇情「既不甜也不懸」的尷尬狀態，令人興致缺缺！女主角鞠婧禕在妝容與演技上，跟之前的作品太過雷同，戲稱她處在半永久的狀態！鄭業成也被批人設表現不立體，比起以往作品，在這部稍嫌平淡！靠高顏值與人氣搶救，最終豆瓣開分4.5分！

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君九齡：4.4分

由彭小苒、金瀚主演的《君九齡》講述落難公主君九齡頂替他人身分，以精湛的醫術救人行善，累積名聲，最終挖出多年前驚天密案的真相，替自己的父親洗刷冤屈。

彭小苒在劇中演技依舊優質，兩次演公主都演出不同的風格，劇情也是爽快俐落，分分鐘出來打臉壞人。但身為男主的金瀚，不僅因長相銳利邪帥，劇迷質疑太像反派，不適合扮古裝男主；也有網友評價他的演技雖飽滿，哭戲卻像在B-BOX，令人難以入戲！雖有另一派網友肯定劇情發展有看頭，卻仍遭網友評4.4分！

國子監來了個女弟子：4.3分

《國子監來了個女弟子》改編至花千辭同名小說，故事講述，桑祈（趙露思/飾）為贏得賭約成為國子監首位女弟子，萬綠叢中一點紅的她，不單應付五花八門的同儕問題，還要用盡計謀和辦法，讓有「第一公子」美譽的晏雲之（徐開騁 飾）打交道，兩人在過程中激盪出不少「沙雕」火花，開播前就吸引劇粉收入必追清單！

然而網友評價也很兩極，有一派網友覺得趙露思、徐開騁演技帶入感很強、很適合當作紓壓小品，但也有劇迷希望趙露思能再多方嘗試不同戲路，在該劇的人設跟表現方式太像陳芊芊。劇情設定想帶入的元素很多，劇粉覺得不像古裝劇也不像甜寵劇。在充滿兩極化論述下，豆瓣開分收穫4.3分。

我的砍價女王：3.2分

改編自同名小說的《我的砍價女王》，講述夏淺（吳謹言／飾）因為被人悔婚，意外開啟了以幫人砍價賺錢的職業，在創業的道路上遇到長盛酒店的老闆盛哲寧（林更新／飾），兩人經歷考驗共同成長，最終兩人再一起的故事。

吳謹言在《延禧攻略》爆紅後，聲量就開始往下跌，原本劇粉期待能透過這部劇東山再起，誰知道霸總跟女職員共同奮鬥的情節太膚淺無趣，林更新與吳謹言之間無CP感也沒有激盪甜蜜火花，網友紛紛棄劇，最終在豆瓣開分僅獲3.2分！

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程序員那麼可愛：2.8分

近期最低分的得主竟是邢昭林祝緒丹合作的《程序員那麼可愛》！故事講述祝緒丹飾演的陸漓努力投入於程式語言領域，憑藉實力進入學長姜逸城（邢昭林 飾）創立的公司！兩人因程式語言結緣，並因機緣成為室友，而後編織一段甜蜜的愛情故事！

但網友卻不買單劇情，特別是在現代劇中，竟出現為了找份程序員的工作女主扮男裝，被砲轟「編劇太不認真了！」「都21世紀了怎還會有這種八股橋段！？」「不尊重現實生活中的女性程序員」不僅如此，男主角也挨批外型與演技始終如一沒有進步，以及直批造型師不用心，都男扮女妝了還把祝緒丹的眼妝化那麼濃！林林總總的「罪狀」使這部劇掉分至2.8分！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：１０月開播陸劇》時裝劇男神生死鬥！龔俊、陳星旭、王安宇痞帥開撩，誰會是你本月男友？!！】