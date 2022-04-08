內地劇組深圳小區拍戲被趕走　業主憂外來人員多有疫情風險

深圳的疫情趨於平穩，近日有劇組到當地一小區內取景拍攝，卻遭到部分業主的反對，原因是外來人員較多，有疫情風險。



由黃渤、梅婷等人主演的電視劇劇組到深圳某小區進行拍攝，期間因部分業主擔心有疫情風險。（九派新聞）

綜合內地傳媒《北青報》及《九派新聞》報道，周五（7日）上午，由黃渤、梅婷等人主演的電視劇劇組到深圳某小區進行拍攝，期間因部分業主擔心有疫情風險，將攝製組「趕了出去」。

有小區居民表示，當時小區內的拍攝人員大概有20人左右，「現在有疫情，小區裡一下子進來這麼多人還是很讓人緊張的。後來有業主提出了抗議，劇組也接受了，提前離開了小區。」

小區工作人員指，當日收到部分居民針對外來劇組在小區內拍戲的投訴後，已就此情況向相關部門匯報，並由相關人員和劇組進行了溝通。

亦有該小區物業公司人員說，進入小區的有劇組工作人員和群演等，「他們比較分散，但沒有在公共場合到處走來走去這種現象。」收到部分業主反對之後，劇組離開小區內到小區外的一個小花園進行拍攝，「他們後面也不會再來了，小區部分業主反響比較強烈。」

據了解，該電視劇出品公司為北京漫尋影業有限公司，公司法定代表人指，已註意到相關情況，並稱劇組進入小區拍攝需要防疫手續，「這些我們都是做完的。」

該法定代表人又說，公司一直比較注重疫情防控，「黃渤、梅婷他們都是演員，都是藝術家，選景並不是他們幹的活，我們也希望這件事不要傷害到演員本身。」