機智女法醫 | 蘇曉彤王子奇詮釋完美愛情觀　三點引網友共鳴

由蘇曉彤、王子奇主演的劇集《機智女法醫》（內地譯名《御賜小仵作》）正在翡翠台熱播，雖然是一套甜寵劇，但實際在探案懸疑上毫不馬虎，且各個角色都以事業為重，愛情只是「順帶」產生，不過劇情並沒有因此減少對感情的刻畫，反而表現得細膩自然，當中的愛情觀更是引起很多觀眾共鳴。



劇中男女主角的愛情觀非常值得大家借鑒。（劇照）

不以出身取人 關係平等互相尊重

劇中的女主角「楚楚」（蘇曉彤飾）與安郡王「蕭瑾瑜」（王子奇飾）的背景有著天壤之別，前者受萬人仰望，後者受大眾歧視，但蘇曉彤作為仵作能力出眾，正義、善良、專業，是一位靠自己的獨立女性，王子奇對她的愛慕不是源於外在，而是深入內在，這個感情是建立在長期相處過程中，由衷欣賞、認可、尊重建立起來的，男方甚至會將自己放在一個更低的位置上，感恩能遇到她，因此珍視。在一段感情中，兩人的三觀最好契合，經濟、能力等各方面也最好相當，如果有一方在某個條件特別突出，另一方也最好在某方面有明顯優勢，形成「互補」。另一方面，既然兩人有不同的差距，這就意味著需要互相包容對方的不足，尊重對方的喜好。好的愛情不應該是依附關係，而應該是勢均力敵，互相支持。

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不盲目追求愛情 嫁人不是女子唯一的事

蘇曉彤在劇中的目標一直是「做一名好仵作」，她在與王子奇共事期間，兩人都暗生情愫，雖然「樹大好遮蔭」，加之又是「近水樓台」，但蘇曉彤並不會因此而想盡辦法接近王子奇，提升自己的身份地位，即使面對王子奇的兩次告白，蘇曉彤也是直接拒絕，一來自己尚未想清楚，二來會擔心自己的卑微身份給男方帶來不必要的麻煩，她對於愛情是謹慎的，遇到真愛時，也不會輕易放棄。反觀現實中，不少人會因閒言碎語或困難放棄自己的堅持，對於「女子應該找到一個好歸宿」的觀念依然沒有摒棄，仍有人屈於社會、家庭、輿論等壓力而勉強自己，又或者貪慕虛榮去發展一段情感。

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坦誠相待不互相猜忌 第一時間解開誤會

劇中王子奇與蘇曉彤無論在工作、感情上都從不拖沓，有誤會第一時間坦誠相待，各自說出心中所想，很快解釋清楚。譬如因為蘇曉彤的身世和王子奇調查駙馬下落產生了誤會和矛盾的時候，兩個人很快就說清楚，沒有猜忌，也沒有收收埋埋。兩個人在相處時，內心的想法和情緒是看不見的，及時的溝通很有必要，填補嫌隙。

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雖然電視劇難免會有些理想化，但當中的一些觀念，就算是在現代愛情劇中也難以體現，在現實生活中，要做到這三點也不是易事。劇中沒有你死我活的愛情，看似平淡，實際輸出的正是愛情中最基本的條件，互相尊重、包容，互相坦誠、認錯，也會毫無保留地表露心意。