肥美人｜32歲大學講師Chanhnez舞技勁　曾任Model比你想像更高質

ViuTV真人選美節目《肥美人》於昨日（12/4）播出第二集，當中全場最重秤、足有270磅的大碼模特兒Lezlie（陳映同）成為全場的焦點，但是另一位重點參賽者Chanhnez（方芷茵）居然比Lezlie更加搶Fo，作為大學講師的她在節目中大騷鋼管舞技，到底Chanhnez是什麼來頭？

Chanhnez的鋼管舞技非常精彩！（IG/@chanhnez）

現年32歲的Chanhnez（方芷茵）高169cm，體重則是236磅，在旁人眼中她是一位肥妹，但實質上Chanhnez是一位優秀女性，現時在香港城市大學任職講師的她，在之前曾經在國泰航空公司擔任客戶服務主管以及英文老師，而她亦與Lezlie（陳映同）一樣，曾經擔任過大碼模特兒長達3年，難怪在台上的一舉一動都充滿自信，非常吸睛！而節目中的評判Gloria更是她當時的僱主。

Chanhnez是一位非常優秀！（IG/@chanhnez）

在節目中明顯看出Chanhnez下半身比上半身更為腫脹，她坦言受脂肪水腫這個病影響：「下身會存咗好多脂肪，普通飲食同做運動係減唔到，仲跟埋一大堆病徵，例如撳佢好易痛。」，不過Chanhnez未有因為身材而限制了自己的喜好。說起鋼管舞第一反應都會想起「性感」、「身材好」、「索」，令不少人認為沒有以上條件都難以學習，而Chanhnez用行動去打破大眾的刻板印象，在節目上大騷舞技，更令主持駱振偉更用「震懾」二字來形容她的表演，而她亦大方公開自己練鋼管舞而造成的瘀痕。

除此之外，Chanhnez對鋼管舞的熱愛令她更有在一個社交賬號，是專門分享自己學習鋼管舞的點滴，同樣見到小腿充滿瘀痕，可以見到Chanhnez為了練舞付出不少心機。

Chanhnez為了練舞付出不少心機。（IG/poler.chanhnez）

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