前TVB監製張志明嘆空降高層影響創作　心淡走人無關山頭文化

張志明曾為無綫電視（TVB）非戲劇節目監製及經理，在任期內主理過《3日2夜》、《周遊東京》、《嫁到這世界邊端》、《流行都市》、《姊妹淘》、《代溝關注組》、《煮戰》和《野外步出》等等一系列大受歡迎的節目，可惜直到2021年10月底時他就宣布離職TVB，令人大感意外。近日他過檔余詠珊新公司「好好製作」，並為香港開電視頭炮節目《疫境中的餐桌》擔任監製。他在探班現場接受《香港01》訪問時，就大爆自己當年離職原因。



監製張志明曾製作不少出色的綜藝節目，《3日2夜》就是其中之一。（資料圖片）

監製張志明（B哥）表示，現時於「好好製作」的工作環境與於TVB任職時差不多，一樣是開會度橋再執行，不過現時工作量反而較多，因為樣樣事都需要他親力親為。他說：「以前都要（搵贊助），但係以前我講完之後都有人跟嘅，但係細公司就要自己跟到落底。工作量多咗，其實一年做70%non-drama節目，人工都係咁多。」

監製張志明（B哥）過檔「好好製作」。（葉志明攝）

大搞綜藝製作

他自言，過檔後首要目標是做好節目給觀眾，訪問中他也透露了自己正在籌備一個旅遊節目。他說：「透露就唔會透露住，因為而家講完之後佢哋又做，我哋又做，就個個都做。不過做完呢個《疫境中的餐桌》之後，Ricky同Jacky就會有一個真真正正嘅飲食節目，係認真咁煮，跟住到暑假我哋就會有一系列出埠節目，講疫情之後旅遊景點嘅情況。」他透露，這個旅遊節目就似是一個為疫情之後打算去旅行的市民，度身訂做的電視版旅遊天書，會介紹一系列好處，以及以往旅遊景點，經歷疫情後的近況，首站更是由沙律張沛樂做「導遊」前往泰國。

香港開電視頭炮節目《疫境中的餐桌》。

唔一定人多先有好製作

於行內而言，監製張志明（B哥）的製作一向以價廉物美而有名，他主張以最低人手以及成本，去製作一些有話題性、娛樂性豐富的節目，最為人熟悉的一定是做足5，6輯過百集的《3日2夜》。他說：「我覺得做節目係人少，平，自由，尤其是做旅遊節目，唔好人多，人多要照顧呢個又要照顧嗰個，幾時照顧到個節目，係咪？我啲旅遊節目，連埋個主持最多都係4個人。」

劉穎鏇入行後機會不絕。（影片截圖）

上面提到電視台會「互相模仿」，問到張志明會不會擔心被抄橋，他回答：「佢抄唔抄已經都成日攞（我以前做嘅節目）做repeat啦，呢段時間去唔到travel（出埠），佢都攞晒我以前做嘅旅遊節目重播，係咪抄都好，佢哋而家都做唔到。」他表示，自他離職後已再難有《3日2夜》這些節目的誕生，說：「冇啦，其實我入TVB之後，係令到佢啲budget減少好多，令到人手少咗。而家TVB又去返要咁多人去，一定要用咁多錢拍，一定要好似以前咁用返Full-crew。」

曾淑雅（Jumbo）做Spa。（《3日2夜》截圖）

TVB山頭文化 張志明：個個對我都好好

新公司有沒有「山頭文化」？他說每一間公司都會有，但幸好現時任職的公司「好好製作」人數不多，並不會出現「山頭文化」，說：「我哋不嬲做自己嘢，都冇理過人。譬如我喺TVB做咗咁耐，後期我啲節目都唔會俾人改，我有咩山頭文化啫，我都係做自己嘢。喺TVB其實每一part都對我好好，珍姐、樂小姐、Sandy（余詠珊），杜生，全部都對我好好，我冇咩山頭文化。」

《煮戰》都屬於平靚正節目製作。（網上圖片）

離職皆因一位TVB高層

談到張志明的離職的原因，他就指第一是因為余詠珊的邀請，第二個原因卻是出於對工作環境的不滿。他說：「尤其是係『某高層』入到嚟之後，我覺得佢哋做得好亂。大佬，你做幕前，我做幕後，個節目唔係你改，而係你啲朋友去改我節目，我會覺得我點解要俾你改？你已經唔識，仲要俾你朋友去改（節目），我又覺得好難過，我做咗幾廿年要聽你嗰啲啱啱入嚟（嘅人）。你話咩官呀？我都唔知，所以嗰陣時我都冇俾佢改。譬如《煮戰》之後，『某高層』話我要改，我話：『冇得改喎，我啲嘢冇得改。』跟住佢就冇出聲。」他透露，自「高層的朋友」加入TVB後，突然變成了所以節目都要經他剪輯才可以播出。

有個「官」字，唔知係邊個高層呢？（視覺中國）

他表示，自知再留在TVB，自己創作及工作環境必會受到某高層的干擾，說：「我都唔知可以擋得幾多次，咁就唯有走。你幕前就走返去做幕前啦。你話你做得好，咁而家做咗一入面做得幾多？我又唔覺得你做得好咗去邊。你用咗好多錢去做一個好小嘅節目呀嘛，而家咪又係做返啲煮食，做返晒啲旅遊，做返我啲低成本製作啲嘢。」

監製張志明到《疫境中的餐桌》拍攝現場探班。（葉志明攝）

打算離職時，TVB的高層有沒有挽留？他表示曾志偉曾經有挽留，說：「佢幾好嘅，就算我畀信嗰時，我都話係兩個因素啫，係Sandy叫我走，同埋係我唔鍾意俾人改嘢，佢改我啲嘢我會走，係呢兩樣啫。」他明言，無綫電視（TVB）的製作出品，以及工作環境一直令他十分滿意，強調離開的原因只是因為某高層加入後出現變化。